Nestleder for partiet Demokratene, Vidar Kleppe, mener hans parti passer perfekt for de som ønsker at Norge går i en nasjonalkonservativ retning.

De siste dagene har det vært drama i Frp. Fylkesleder i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, har blitt ekskludert fra partiet. Ifølge nestleder i Frp, Sylvi Listhaug, skal grunnen ha vært at Ugland ønsket å ta partiet i en nasjonalkonservativ retning, og at han hadde offentlig kritisert Siv Jensen.

Listhaug sa til NRK at Jacobsen hadde «skadet partiets omdømme», og advarte andre i partiet å gjøre det samme.

– Nå setter vi foten ned. Heretter kommer det til å bli strammet inn på hva som blir tolerert. Folk har gitt klar beskjed om at de ønsker at det skal få konsekvenser om man ikke oppfører seg. Dersom man ikke spiller på lag og bidrar til å løfte partiet, men skader omdømmet så kommer vi fremover til å være mye tøffere i klypa på det, fortalte Listhaug.

Velkommen til Demokratene

Nå har TV 2 intervjuet den tidligere Frp-politieren Vidar Kleppe som selv ble ekskludert fra partiet. Kleppe er nå nestleder i Demokratene og sier at han tror Siv Jensen og Co. er klar for å sparke flere politikere ut av partiet.

– Jeg kjenner igjen mønsteret. Nå snakker Frp om å utsette nominasjonsprosessen. Dette er selvfølgelig for å hindre at ekskluderte skal få mulighet til å stille på konkurrerende lister. Jeg tipper Ugland Jacobsen ikke er den eneste personen ledelsen i Frp har planer om å slakte, sier Vidar Kleppe til TV 2.

Demokratene er et nasjonalkonservativt parti og Kleppe sier at Ugland er hjertelig velkommen.

– Alle som vil sette Norge og nordmenn først er hjertelig velkommen i Demokratene., Alle som vil stoppe globalismen og melde Norge ut av EØS og Schengen-systemet er velkommen, sier Kleppe til TV 2.

