annonse

annonse

NTB melder at en undersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet viser at 6,6 prosent, eller 904 medarbeidere i politiet har vært seksuell trakassering det siste året.

– Dette er 904 for mange. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet. Politiet skal være en god og trygg arbeidsplass for alle, dette viser at vi ikke er det, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektøren ba i høst om arbeidsmiljøundersøkelsen knyttet til seksuell trakassering i etaten, etter at en studie avdekket sex-ukultur i politiet.

annonse

Det kommer blant annet frem at folk misbruker posisjoner for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Spesielt Politihøgskolen har blitt kritisert.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474