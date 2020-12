annonse

Våre penger, som hun kynisk bruker til å kjøpe seg popularitet med. Mest internasjonalt, men også hjemme. Med milliarder. Uten tvil er hun den dyreste statsministeren vi noensinne har hatt.

Og ikke bare i penger: hun tillater landet ødelagt av innvandring, ved import av ikke eller knapt arbeidende fremmede. Som vi betaler gratis hus og opphold for. Og som vi til slutt påkoster alderspensjon til. Knapt uten motpost eller ytelse. Bare utgifter. En hyklerisk norsk virkelighet. Tildekket av statsministeren.

Galskapen må reverseres. Når fremmede, gjennom vårt rettsapparat og ellers, koster vanvittige summer. Altså, utgifter både direkte og indirekte som statsministeren ikke opplyser om. Som gratis rettshjelp. Som overfylte fengsler. Hun vet det godt, men vil ikke vite. Hun lyver. For med sannhet ville hun skape upopularitet for seg selv. Så folkens, glem dette landet og glem våre fremtidige generasjoner. Slikt teller ikke. For tydeligvis, noe haste-gjelder denne statsministeren, nå eller aldri? Hennes sjanse med Soria Moria slottet «FN» lysende i den globalistiske horisonten?

At Erna skaper skepsis til Høyre synes hun ikke å ville forstå. Det, blant annet, er hvorfor jeg tillater meg denne lille korreks. For ved sin utilgivelige politikk ødelegger hun samtidig for sitt gamle parti – uten å synes å ofre det den aller minste konservative tanke. Og slik hjelper hun sosialistene. Men se, kanskje hun selv er en globalist-sosialist – som de fleste EU-nominerte og ansatte er. Noe lignende gjelder også FN; vår utsendinger dit er samme sorten. Tenk bare på vår FN-ambassadør, ektefellen til den mer berømt «bergens-skurken” Terje Rød-Larsen. Ikke å forglemme Eirik Solheim; de alle representerer den rette, sleipe tro og «integrerbarhet» i det slappe FN-miljøet og ellers. Sistnevnte, etter å ha blitt kastet ut, innrømte så pass.

Et korrupt islam-dominert FN som Donald Trump ville avslutte å finansiere fikk han fortsette, dvs nå tilsynelatende frastjålet nye fire år. For han var ingen vanlig politiker, ikke tamt lydig på politisk slep… Tilstedeværende, handlekraftig. Derved gjorde han politikerklassen både her og der til skamme. Det blir du ingenlunde populær av. Når disse nær alle er hårsåre og aldri vil erkjenne hverken sin pretensjon eller impotens.

Ja, hadde vi en Trump – selv for alle hans menneskelig svakheter. Som vi andre perfekte er så blottet for. Sannheten er, vi trenger en uredd mann til å rydde opp for oss, etter dette langvarige norske «kvinne-kjøret» – som ikke evner å forholde seg pragmatisk til verdens problemer. Dog med «prisverdige følelser» selvsagt… Men dessverre uten evner til å handle til nasjonalstatens beste. Fremmed-innvandringen er det opplagte eksempelet. Det er trist, men sant: nær alle politikerne lyver. Og det er det virkelig store bedraget: De later seg som våre tjenere. Det er de ikke. De er bare opptatt av seg selv og sine karrierer. Bare graden av deres manglende sannhet kan diskuteres. For deres fremtredende evne er å fortelle og argumentere halvsannheter, samt å tildekke. Begge deler tilhører deres vel-anvendte løgn-arsenal.

Og vi idioter, vi tillater slike å råtne på rot. To perioder på Stortinget må være absolutt maksimum. For disse karriere-politikerne representerer det aller verst av alt. De begynner i beste fall idealistisk, men blir hurtig ødelagt av kompromiss-miljøet og gradvis dyktige i valsen rundt løgnen. Det gjelder også KrF, med eller uten den prektige Knut Arild Hareide. Som PDK-sympatisør og kristen konservativ takker vi ham og KrF for konkurransen…

Penger, våre penger, ødsles i øst og i vest til korrupt, politisk aktivitet. Som knapt kommer de fattige i Afrika og ellers til gode. U-hjelp milliardene «gjødsler» forgjeves, de ender opp i feile lommer, et gigantisk bedrag. Dette har jeg forgjeves hevdet lenge, og mange flere enn meg. Men selv etter snart 8 år i statsministerstolen tillater Erna dette gigantiske folke-bedraget å fortsette. For Erna behandler milliarder nærmest som erter ut av en utømmelig sekk, totalt ansvarsløst. Hun arvet innvandringen fra Gro Harlem Brundtlands og Aps regjeringstid. Men istedenfor å legge roret hardt styrbord, fortsatte hun rett frem, likt fregatten Helge Ingstad, stø kurs mot grunnstøting og et «svensk»-lignende forlis. Et uttrykk for en nå generell nasjonal selvgodhet og likegyldighet, med ansvarlige tildekt. Men pytt pytt, med den fregatten forsvant bare 13 milliarder erter ut av sekken.

Tidligere statsledere trengte ikke rådgivere en på hver finger, ei heller sorte limousiner og trang til ustanselige utenlandsreiser . De var – på tvers av politiske retninger – langt mer opptatt av det nære nasjonale, de mer håndgripelige ting. De hadde bakkekontakt og sann, heller enn pretendert folkelighet. Så kom denne bergenserinnen som fikk navnet Jern-Erna, men i praksis “jern-sta” i sin vilje om å forvandle oss i globalistisk lei, vekk fra normer og verdier som bygget landet, ugjenkjennelig forandret. Stakkars Norge, hun er en ulykke med sine stadige unasjonale anfektelser. Helge Ingstad-eksempelet er symptomatisk for vår nasjonale tilstand.

Jeg skulle ønske jeg tok feil. Men til dem som måtte ønske det: Reis debatten, forsvar Erna slik at vi får skikkelig diskusjon. Dog de som gjør det, vil kanskje være kjøpt og betalt. For makten er nå bevisst totalitært anlagt, et politisk rigget udemokratisk spill. Vi søkes rundlurt av fordels-folk og venstrevridde agitatorer. Nordmenn flest synes altfor pene, underdanige blitt til å kunne kalle en spade en spade.

