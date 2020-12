annonse

18 år gamle Mustafa Hasans er utvist fra Norge. Men han sitter igjen med gjeld etter at moren på vegne av seg selv og barna forsøkte å saksøke staten.

Moren kom til Norge da Mustafa var barn, og de fikk opphold på falske premisser. Da utvisningsvedtaket var endelig, gikk moren rettens vei og tapte. Så forlot hun landet og etterlot barna her.

Et enstemmig formannskap i Asker tilbyr at kommunen betaler Mustafa Hasans sakskostnader på 243.750 kroner , skriver Budstikka.

Men advokat og tidligere leder av Asker Frp Trond Ellingens er helt uenig

Han mener at skattebetalerne ikke skal betale sakskostnader for asylsøkere uten grunnlag for opphold.

– Å ende opp med en gjeld forutsetter en aktiv handling. I dette tilfellet er det familien Hasan som har saksøkt staten ved Utlendingsnemnda for å få opphevet avslag på asyl i Norge, skriver Ellingsen i innlegget «Om Mustafas saksomkostninger», og forteller hvorfor han sitter igjen med gjeld:

– Det er dette som har skjedd her. Mustafa var en av partene i saken etter at hans verge, det vil si moren, stevnet staten uten å få medhold.

Ellingsen skriver at det er sjelden en kommune vil dekke idømte saksomkostninger dersom Utlendingsnemnda ikke frafaller dem. Han sier at det vil selvsagt ikke skje – det er ikke mulig for staten å forskjellsbehandle asylsøkere som har fått avslag fordi en støttegruppe engasjerer seg i saken. Selv ikke når støttegruppen består av lokalpolitikere.

Asker kommune har vedtatt at kommunen skal være «nær, skapende, raus og modig», skriver Ellingsen, og sier at denne type honnørord hører ikke hjemme i offentlig sektor.

– Og i hvert fall ikke «raus». Det er flott å være raus på egne vegne, men lokalpolitikere skal ikke være det på andres det vil si kommunens og skattebetalernes vegne.

Advokat Ellingsen sier at slike vedtak skaper en uheldig presedens, og det burde vært unngått.

