På mandag denne uken møttes delstatene valgmennen og avga sine stemmer. Neste steg i den formelle prosessen er at Kongressen samles 6. januar og «teller» stemmene. Det kan bli debatt dersom noen representanter eller senatorer bestrider resultatet. I ytterste fall kan kamrene i Kongressen sette valgmennene til side med flertall i begge kamre.

I så fall kan Donald Trump vinne fordi hver stat har en stemme, og republikanerne har flertall fra antall stater i representantenes hus, selv om de ikke har flertall i absolutte delegater.

Trump har ikke gitt opp. Hans juridiske team kjemper videre og anker nederlag oppover i domstolsapparatet. De har også team ute i noen av delstatene som forsøker å samle bevis for juks med poststemmer og såkalt «ballot harvesting» – organisert stemmesanking. Derfor er det også utpekt egne sett med republikanske valgmenn som kan presenterers til Kongressen 6. januar.

På noen nettsteder og på YouTube-kanaler som Steve Bannons Warroom Pandemic kjøres det intenst løp for å mobilsere vilje og folkelig støtte bak Trumps utfordring av det valgresultatet som mainstream mediene i USA har erklært.

14. desember, etter mandagens møter blant valgmennene, gikk majoritetslederen i Senatet Mitch McConnell (R) ut og gratulerte Joe Biden med seieren. Det fikk han kritikk for av Trump.

Og på fredag er Trump ute igjen med en ny tweet rettet mot McConnell der han oppildner republikanerne til å kjempe og advarer om konsekvensene for det republikanske partiet hvis de gir og erkjenner nederlag.

– Senatets majoritetetsledere (McConnell) og republikanske senatorer må bli tøffere, ellers kommer dere ikke til å ha noe republikansk parti lenger, skrev Trump og la til:

– Vi vant presidentvalget, med mye. KJEMP FOR DET. Ikke la dem ta det fra oss!

.@senatemajldr and Republican Senators have to get tougher, or you won’t have a Republican Party anymore. We won the Presidential Election, by a lot. FIGHT FOR IT. Don’t let them take it away!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020