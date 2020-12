annonse

annonse

Tiril Eckhoff (30) gikk styggfort i sporet og vant fredagens verdenscupsprint i skiskyting tross én bom på standplass.

Bommen kom på liggende skyting, og Eckhoff gikk ut på en 14.-plass etter den, 14,3 sekunder bak lederen. Derfra og inn gikk det prikkfritt for 30-åringen. Hun kom i mål med et forsprang på 7,6 sekunder ned til feilfrie Ingrid Landmark Tandrevold. Bestevenninnen ble hektet av med 27 sekunder i sporet av Eckhoff.

Eckhoff og Tandrevold gikk ut som nummer én og to etter andre skyting.

annonse

– Dette ble en veldig bra dag, selv om det var litt spesielt å ta fra Ingrid seieren. Jeg fikk høre at jeg lå like bra an etter andre skyting, men jeg hadde vanvittig bra ski, og jeg tok innpå. Det holdt inn, sa Eckhoff til NRK via SVTs representant i pressesonen.

Eckhoff sier at hun har jobbet godt med skytingen i den siste tiden, og at hun var sikker på at det gikk mot flere gode resultater utover i sesongen.

– Jeg føler at kroppen er riktig så bra, sa Eckhoff etter sin andre verdenscupseier for sesongen. Hun vant også jaktstarten i Kontiolahti 6. desember.

annonse

Tandrevold var minst like glad for 2.-plassen som Eckhoff var for seieren.

– Jeg er utrolig lettet over ståendeskytingen. Kanskje blir det en fin julefeiring likevel. Jeg skulle selvsagt ha ønsket at jeg tok min første verdenscupseier, men når det først skulle være noen foran, var det godt at det var Tiril, sa Tandrevold.

Det ble norsk også på 3.-plass. Marte Olsbu Røiseland skjøt også én bom på liggende og gikk ut 24 sekunder bak på en 26.-plass.

Olsbu Røiseland avanserte til 7.-plass etter feilfri stående skyting, og i mål havnet hun på 3.-plass med 24,6 sekunder opp til Eckhoff på en strålende norsk dag.

Det er bare skjedd to ganger før at Norge har tatt de tre øverste plassene i et verdenscuprenn i skiskyting for kvinner.

Torsdag ble det firedobbelt norsk i herresprinten i Hochfilzen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse