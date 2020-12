annonse

Vaksinene mot Covid-19 er laget i raskt tempo og hastegodkjent i USA som i verden forøvrig. Vanlig tid for godkjennelse er opp mot 5-10 år.

Det har gjort mange skeptiske, inkludert leger, som advarer mot at bivirkninger ikke har blitt gransket så godt som normalt.

I USA begynte vaksineringen så smått i forrige uke. Medisinsk personell er blant de første som får vaksinene siden de er i «første linje». Det har stor medieinteresse.

En sjefssykepleier CHI Memorial, i Chattanooga, Tenn. ved navn Tiffany Dover, fikk fredag denne uken vaksinesprøyte og ble intervjuet av lokale medier. Etter en tid tok hun seg til hodet og sa «Jeg beklager, jeg føler meg virkelig svimmel, jeg beklager.»

Deretter går hun fra podiet og besvimer. Kollegaer fanger henne opp. Det er Pfizers vaksine hun nettopp har fått.

Noen minutter senere er hun i stand til å snakke med media igjen.

Leger benekter at det var innholdet i vaksinene som forårsaket besvimelsen. Dover skal angivelig ha en historie med å besvime når hun føler smerte, skriver Fox News.

WATCH: Nurse passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee. Nurse Manager Tiffany Dover was okay and spoke again with local station WTVC, saying she has a condition where she often faints when she feels pain.

“It’s common for me,” she said. pic.twitter.com/wqUhX577vc

— Breaking911 (@Breaking911) December 18, 2020