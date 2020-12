annonse

Marinen advarer om at de neste 10 årene vil være avgjørende for hvordan den globale ordenen vil utfolde seg over de neste 80 årene.

USA vil innføre en mer «bestemt» tilnærming til Kina og Russland, ifølge den nye rapporten av den amerikanske marinen «Fordel til sjøs» (Advantage at Sea). Dokumentet fastslår at tiltak som blir vedtatt over det neste tiåret vil avgjøre dynamikken i maktbalansen mellom stormaktene i resten av århundret.

Rapporten er forfattet av marinen, marinekorpset og kystvakten og beskriver Beijing og Moskva som «de to mest betydningsfulle truslene mot global fred og velstand i vår tid». Den tar til orde for større integrering mellom de amerikanske marinestyrkene for å mer effektivt motvirke de «besluttsomme rivalene».

– Den amerikanske flåten bør akseptere kalkulerte taktiske risikoer og innta en mer konfronterende holdning i sine daglige operasjoner for å sikre en langsiktig strategisk fordel over begge rivaler, heter det i Pentagon-planen, som kommer med en klar advarsel til amerikanske politiske ledere:

– Vi er ved en korsvei. Våre handlinger i dette tiåret vil diktere den maritime maktbalansen i resten av århundret.

Kina

Pentagon vil prioritere stormaktskonkurransen med Kina på grunn av landets «økende økonomiske og militære styrke», samt Beijings påståtte ønske om å «gjenskape den internasjonale ordenen til sin fordel».

I løpet av det siste året har den amerikanske marinen økt sin militære tilstedeværelse i Sør-Kinahavet, et territorium som Beijing krever suverenitet over. Kina har gjentatte ganger advart om at de militære inntogene kan utløse en farlig konfrontasjon.

Den amerikanske marinen sier derimot at tiltakene er nødvendige for å opprettholde navigasjonsfriheten og for å forsikre at den maritime trafikken i regionen flyter fritt.

Russland

I dokumentet heter det også at Moskva må holdes i sjakk for å forhindre at Russland «forfølger en utvidet innflytelsessfære» og «fragmenterer den eksisterende internasjonale ordenen.»

USA skal nylig ha vært i involvert i en maritim konfrontasjon med Russland. I november påstod Russlands forsvarsdepartement at en russisk destroyer hadde tvunget destroyeren USS John S McCain ut av russisk territorialvann i Japansjøen – etter å ha truet med å krasje inn i det amerikanske fartøyet.

Pentagon har benektet hendelsen og insistert på at USS McCain dro av seg selv etter å ha utført «normale operasjoner i internasjonalt farvann».

