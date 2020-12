annonse

Den 17. desember gjennomførte Vladimir Putin sin tradisjonelle årlige pressekonferanse, en 4,5 timer lang seanse som denne gangen var en blanding av pressekonferanse og folkemøte.

Mens Putins pressekonferanser tradisjonelt har vært en form for sirkus der nærmere 2000 journalister har konkurrert om oppmerksomheten i et overfylt konferansesenter, var i år ca 500 journalister fordelt på 10 regionale studioer, mens 237 journalister befant seg i det sentrale pressesenteret. Dessuten fikk en liten gruppe journalister – som alle før pressekonferansen hadde vært isolert i to uker på et karantenehotell – møte presidenten ansikt til ansikt og fremføre sine spørsmål. Og vanlige borgere kunne stille spørsmål til Putin via et mediesenter.

Se Putins pressekonferanse dubbet til engelsk her.

At Russland befinner seg i en pandemi etterlot pressekonferansen ingen tvil om. Samtlige av deltakerne var utstyrt med munnbind, det var god avstand mellom stolene journalistene satt på, og folk fikk beskjed om å ta på seg munnbindet igjen etter å ha stilt sine spørsmål. Samtidig virket hverken Putin eller noen av de øvrige deltakerne på pressekonferansen bekymret eller redde. I likhet med tilsvarende tilstelninger i andre land, inkludert vårt eget, virket pressekonferansen med dens demonstrative smittevernstiltak derfor som en form for teater.

Det store flertall av de ca 70 spørsmålene Putin fikk dreide seg om korona-epidemien og håndteringen av denne. Det var spørsmål om støtte til næringer, høyere priser på mat og andre basale produkter og utbetaling av trygder og støtteordninger til befolkningen. Mediesenteret opplyste at det hadde vært mange spørsmål om høyere levekostnader og sosiale støtteordninger. Putin fikk også spørsmål om han selv ville ta den annonserte korona-vaksinen, noe han svarte ja til.

Ifølge Putin hadde Russland klart å håndtere korona-epidemien bedre enn mange andre land, noe han forklarte med hurtig igangsettelse av tiltak og et velfungerende helsevesen. I løpet av kort tid var det blitt etablert flere titalls nye medisinske sentre, og antallet sengeplasser hadde blitt økt med nærmere 300 000.

Nedgangen i bruttonasjonalprodukt på grunn av korona-epidemien hadde i Russland bare vært på 3,6 prosent, noen som var mindre enn i nesten alle andre land. Og neste år var det forventet økonomisk vekst.

Selvsagt fikk Putin spørsmål også om andre temaer – alt fra hvilke bøker han leser for barnebarna til sitt syn på Vestens økonomiske sanksjoner.

Som svar på spørsmål om sitt syn på Navalnyj-saken sa Putin at anklagene mot Russland var absurde. Hadde russiske myndigheter hatt til hensikt å forgifte den opposisjonelle bloggeren, hadde de selvsagt klart det.

Som svar på spørsmål fra en BBC-journalist om han var enig i at det hadde oppstått en ny kald krig, og at Russland i så fall hadde en del av skylden, erklærte Putin at det var Vesten som hadde opptrådt aggressivt ved å utvide Nato østøver til tross for løfter sovjetledelsen hadde fått ved tilbaketrekningen av de sovjetiske soldatene fra Øst-Europa om at en slik østutvidelse ikke ville finne sted. Videre fremhevet han at det var USA som hadde sagt opp den såkalte ABM-avtalen (forbud mot å forsvarssystemer mot atomraketter) som opprettholdt den kjernefysiske maktbalansen, og avtalen om mellomdistanseraketter. Og han påpekte at mens det russiske forsvarsbudsjettet var på 46 milliarder dollar, var det amerikanske på 770 milliarder dollar.

–Dere er fornuftige mennesker. Hvorfor tror dere at vi er idioter?, var Putins budskap til den britiske journalisten.

Å gjengi mer fra Putins pressekonferanse har liten hensikt. Bortsett fra et løfte om å støtte barnefamilier ved å utbetale 5000 rubler for hvert barn under syv år kom det knapt frem noe nytt. Det pressekonferansen viste, var at Putin, som opptrådte rolig og sikkert, er suveren til å håndtere denne type utspørringer. Det virker også opplagt at Russland – som med en befolkning på 146 millioner har hatt ca 50 000 dødsfall på grunn av korona – har kommet seg rimelig godt gjennom korona-epidemien, og at Putin, i likhet med herkere og myndigheter i andre land, har styrket sin makt som en følge av tiltakene som har blitt innført for å bekjempe epidemien.

Utfordringen for Putin og andre herskere er å vite å besinne seg. Bare i ekstremt totalitære og undertrykkende stater som Nord-Korea kan befolkningen forventes over lang tid å akseptere drastiske innskrenkninger i sin vante livsutfoldelse for å bekjempe det som tross alt ikke er noe mer enn en alvorlig form for influensa.

