– FrPs metoder for å “rydde opp” internt er ganske oppsiktsvekkende, og jeg hadde ikke likt om mitt eget parti hadde vært såpass sentralstyrt. Men det er all grunn til å juble over at de ekskluderer folk som Ugland Jacobsen. FrP er det partiet med størst mulighet og ansvar for å markere hvor grensa går på ytre høyre fløy, selv om Listhaug var tilbakeholden med å stave ut hvor grensa egentlig går, og hvordan Ugland Jacobsen har tråkka over den.