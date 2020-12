annonse

Hva er problemet med nikab, spør studenten, Aiman Haroon, i et innlegg publisert i Aftenposten.

Når noen spør om dette så er det to grunner til det. Enten så er man en ekstremist, eller så er man så undertrykt og hjernevasket at Stockholmsyndromet gjør seg gjeldende.

«Det er ingen gode nok grunner for å forby niqab. Forbudet er rett og slett islamofobisk», skriver Haroon.

Hvordan kan det få blitt islamofobisk, siden dette undertrykkende plagget verken er påbudt eller vanlig for muslimer flest? I flere muslimske land, som for eksempel Kamerun, Senegal, Tunisia og Marokko, så er nikab og burka forbudt.

Betyr det at disse muslimske landene er islamofobiske?

Det er derfor regelrett vås når denne studenten setter et spørsmålstegn ved religionsfriheten i Norge.

Enda verre blir det når Haroon skriver:

«Vi kan ikke tilskrives et ansvar for handlinger i stater som Iran og Saudi-Arabia. Vi vet at Norge har demokrati, da bør ALLE lyttes til!»

Så man skal altså lytte til alle? Mener skribenten at nynazister, satanister, pedofile og alle slags ekstremister dermed skal høres?

La oss heller spørre Haroon om årsaken til at hun bruker dette plagget. Det er jo ikke av religiøse grunner, da vi alt har avklart at det ikke er et påbud i islam om nikab eller burka. Hvorfor velger hun da å bruke nikab? Er det fordi mannlige medlemmer av familien ønsker dette, eller er det fordi hun selv ønsker å være ekstrem?

For ekstremt er det å gå rundt i offentligheten i et land som Norge hvor en med finlandshette vil bli pågrepet av politiet hvis han gikk inn i en bank. Har Haroon tenkt over hvordan andre innbyggere oppfatter henne? Er hun så selvsentrert at hun ikke forstår eller ikke vil forstå at Norge er et land hvor dette plagget er sett på som svært undertrykkende, støtende og regelrett farlig? Vi har mange eksempler på IS-kvinner som har utført terrorhandlinger ikledd dette plagget.

Det er skremmende at en ekstremist som Haroon er i Norge i utgangspunktet. Enda verre blir det når Aftenposten gir spalteplass til noe sånt. Kanskje Aftenposten vil vurdere å gi et lite hjørne til Tore Tvedt også når de først er i gang? Litt sånn i demokratiets og ytringsfrihetens navn? Eller hva med å la enda flere norske feminister få skrive varmt om nikab-bruk i et land som har klart å kjempe frem likestilling for kvinner på et plan som er i verdenstoppen? La oss virkelig få se dobbeltmoralen deres i all sin prakt.

Her er hva Haroon skriver om konsekvensene for de som bruker nikab i Norge ved et eventuelt forbud mot plagget:

Vi blir utsatt for mobbing og kan bli utstøtt fra samfunnet.

Vi får ikke utdanning i Norge, da vi ikke kan bruke niqab.

Vi føler oss undertrykt og tvunget ut av det norske samfunn.

Utsatt for mobbing? Utstøtt fra samfunnet? Haroon kan jo ikke få vært mer virkelighetsfjern enn dette. I utgangspunktet tviler jeg på at kvinner i nikab blir utsatt for mobbing, annet enn av sine mannlige familiemedlemmer, fordi folk flest er redde for kvinner som bruker slike ekstremistiske plagg. Utstøtt fra samfunnet blir man jo automatisk når man selv støter seg ut, slik man jo gjør når man ønsker å gå på tvers av alt som heter skikk og bruk.

At nikab-brukere ikke vil kunne få utdanning i Norge hvis de ikke kan bruke søplesekken sin, er jo selvsagt naturlig. Tilpass deg det landet du tar utdanning i, eller ta utdanningen din i Iran eller Saudi-Arabia, hvis dine ekstremistiske prinsipper går foran alt annet.

At du føler deg undertrykt er en selvfølge, Haroon! Du går med et plagg som er forbundet med ekstremistisk islam og terrorisme. Et plagg som IS-kvinner bruker og som kun ekstremistiske land og deler av ideologien din forsvarer. Du er alt tvunget ut av samfunnet du. Har aldri vært en del av det, fordi du, i din virkelighetsfjerne tåke av en ekstremistisk tankegang, hvor du føler et behov for å skjule deg for alt og alle, allerede har sagt nei til å bli en del av det.

Hvem er det du skjuler deg for forresten og hvorfor? Hva synes du om norske kvinner som ikke skjuler seg? Er de vantro horer i dine øyne? Uvitende vantro som ikke forstår Allahs vilje?

Her er mitt råd til deg:

Føler du deg ikke velkommen et sted – så er det du – og ikke stedet som må gjøre noe med det. For deg og dine likesinnede så er ikke Norge eller vestlige land et sted hvor du trenger å være. Jeg vil anbefale deg å ta resten av utdanningen din i Iran eller Saudi-Arabia, hvor du vil kunne leve så undertrykt og ekstremistisk som du ønsker.

For det er vel ikke slik at du virkelig mener at det er Norge som skal tilpasse seg dine esktremistiske ønsker – sånn i demokratiets navn som du skriver? For hvis det er tilfelle, så skulle det ha vært interessant å høre hva du mener er demokratisk med bruk av nikab.

Det er vel snart på tide også, at Aftenposten og andre medier, slutter å gi spalteplass til mennesker med så ekstremistiske tankeganger. Ytringsfrihet er vi alle enige om at er viktig, men som i debatten rundt SIAN, så kommer man til et visst punkt hvor konteksten av ytringsfrihet ikke lenger passer.

Det punktet er passert for lengst når man tillater forsvarere av en særdeles kvinneundertrykkende ideologi å få plass i offentligheten. I navnet til alle de som har lidd og flyktet fra dette svineriet til et land som Norge hvor de kan få lov å være en fri kvinne, så burde Aftenposten her ta selvkritikk og skamme seg.

Nikab og burka verken hører hjemme – eller skal få høre hjemme – i et demokratisk land hvor likestilling er en av de viktigste verdiene som finnes.

