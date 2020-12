Den midlertidige utvidelsen av ulvesonen ble opprettet for å skjerme et genetisk verdifullt ulvepar, Elgå-ulven og maken hans, og unngå at disse ble skutt under ulvejakten, skriver NTB.

Nå krymper regjeringen området utenfor ulvesonen der genetisk viktig ulv har kunnet ferdes fritt med rundt 30 årosent.