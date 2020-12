annonse

Retten i Senegal har dømt tre fedre til fengsel for å ha tvunget sine barn til å migrere til Kanariøyene.

Sønnen til den ene, en 14 år gammel gutt, druknet på vei over fra det Vest-Afrikanske landet Senegal til Kanariøyene. Faren hadde betalt menneskesmuglere rundt tre tusen kroner for å få gutten fraktet over, skriver InfoMigrants.

Faren fortalte i retten at han hadde en drøm for gutten, han skulle reise videre fra Spania til Italia, og bli en fotballspiller. Han sa videre at det var ikke han hensikt å sette sitt barn i fare, han ville bare skape en bedre fremtid for sin sønn.

Antallet båtmigranter som forsøker å seile fra Senegal til Kanariøyene har hatt en dramatisk økning i den siste tiden. I år har 21 000 ankommet øynene. Men det er en farlig ferd, og mer enn 500 har mistet livet.

