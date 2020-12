annonse

annonse

Nylig ble Norges offentlige utredning (NOU) 2020: 15 avgitt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Leder for utvalget var Victor Norman, høyremann og professor emeritus i Bergen. NOUen har overskriften «Det handler om Norge – Bærekraft i hele landet. Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene». Dette er kandidat til mest misvisende overskrift i 2020, for dette handler om alt annet enn Norge. Derimot tar Victor Norman nærmest til orde for å avskaffe Norge.

I forbindelse med NOUen uttaler Victor Norman til Nationen :

annonse

– Norge er på vei inn i en situasjon der vi ikke er i stand til å reprodusere oss selv. Kan vi ikke gjøre det selv, må vi hente folk hit fra andre steder. Det er mer enn nok av folk som ønsker å komme hit.

Her går Norman inn for befolkningsutskiftning. Dette, som ellers er omtalt som en konspirasjonsteori, kan man altså gå inn for i all offentlighet. Men det er altså stadig en konspirasjonsteori at dette skjer.

Les også: Nei, Aftenposten, «den store befolkningsutskiftningen» er ikke en konspirasjonsteori

annonse

Utover det er utsagnet bemerkelsesverdig lite reflektert. Det er ingen refleksjoner om hvorfor Norge ikke kan ha svakt dalende befolkningstall. Norman har tidligere uttalt klokkertro på klimaendringer og snakket om oljeutvinning som « vår egen verste klimasynd ». I forbindelse med klimaendringer er befolkningsnedgang den suverent mest effektive måten å få ned CO2-utslipp på.

Videre ser han ikke ut til å tenke så mye på hvorfor nordmenn ikke reproduserer seg selv. Kan det for eksempel være at boligprisene prisene eksploderer, drevet av hodeløs innvandring? Eller at offentlige tjenester blir dårligere og dyrere (over skatteseddelen) grunnet innvandreres overforbruk av disse?

Norman har tilsynelatende vært uvitende om disse utfordringene i lang tid. I en kronikk i Dagens Næringsliv under migrasjonskrisen i 2015 uttalte Victor Norman blant annet at Norge burde ta inn «100.000 flyktninger – raskt!» og at ghettoisering ikke vil bli et problem, for «hvis kommunene får økonomi og frihet til å konkurrere om flyktningene, kan vi etterhvert få mange syriske småenklaver istedenfor én stor».

De enorme utgiftene som nødvendigvis kommer i forbindelse med innvandring blir bare avfeiet: «vi vil i det lange løp selv tjene på å bli litt flere», påstår han kontrafaktisk.

Les også: Tidligere journalist i Finansavisen: Ikke-vestlig innvandring koster om lag 250 milliarder årlig

Da Resett skrev at Norman skulle lede Demografiutvalget i oktober 2019 var det liten tvil i kommentarfeltet om utfallet. Som en skrev den gangen:

annonse

– Da vet vi med en gang at utvalget kommer til å konkludere med at vi må åpne dørene på vidt gap for analfabeter fra den tredje verden som skal både styrke økonomien vår og ta seg av de eldre. Er ikke vits i å ansette fyren engang når man allerede vet hva han står for, total waste of money.

Og han fikk helt rett.

Les også: «Den store utskiftningen» feires av venstresiden. Er den likevel en konspirasjonsteori?

I Helge Lurås sin siste bok, « Knefall» kommenterte Lurås den demografiske situasjonen i bokens forord: Skal vi oppløse oss selv?

Med SSB som kilde meddeler Lurås at Norge har gått fra nasjonal homogenitet hvor kun 2 prosent av befolkningen hadde innvandrerbakgrunn på 1970-tallet til 18,2 prosent med innvandrerbakgrunn i 2010.

Men dette gir ikke hele bildet som Lurås også påpekte; 27 prosent av de nyfødte hadde utenlandsk mor i 2016.

I aldersgruppene under 35 år, er andelen med innvandrerbakgrunn allerede over 30 prosent. Som Resett har omtalt tidligere , basert på scenarier fra SSB, vil andelen etniske nordmenn være under 50 prosent innen år 2100, og det synker ytterligere etter den tid.

Vil Norge fortsatt være Norge uten nordmenn?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474