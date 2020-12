annonse

Blir det ny regjering og ny justisminister, forsvinner støtten til Hege Storhaug og Human Rights Service (HRS).

– Det er ingen som skal være i tvil, det første AP vil gjøre i regjering er å stryke HRS fra budsjettet, sa Lene Vågslid, Aps leder for justiskomiteen. Det skriver Human Rights Service på egen nettside.

Hun fikk følge av stortingskollega Åsmun Grøver Aukrust fra samme parti.

– Jeg mener justisministeren, Høyre og KrF må komme opp på denne talerstolen og si hva slags kunnskap om integrering og innvandring er det HRS bidrar til som er positivt for samfunnet. De kan ikke bare dekke seg bak de lovprisningene de fikk fra Per-Willy Amundsen, for det er deres regjering som foreslår å bruke to millioner kroner på dette. Fra Arbeiderpartiets side er vi klare: Blir det ny regjering og ny justisminister, så vil det være det første hun fjerner første dagen på jobb!, sa Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Åsmund Grøver Aukrust fredag i debatten om statsbudsjettet for 2021, melder Rights.no.

Han mener statsstøtten på nesten to millioner til Human Rights Service er sløsing av skattebetalernes penger, men også et større problem:

– Dette er også en farlig post, for dette er en rasistisk blogg som oppfordrer til sjikanering av norske muslimer, sa Ap-politikeren.

