Men et nasjonalpopulistisk parti alliert med sosialister kan bli vinneren i et spill der de har vært passive. Sp har lenge stjålet stemmer fra FrP. Og det blir neppe færre stemmer på vei fra FrP til Sp etter at FrP erklærte seg selv som et 100 % liberalt parti.

I Norge er ordet nasjonalisme blitt så svertet at det bare hefter seg negative konnotasjoner ved det i det offentlige ordskiftet. Og valg etter valg beviser nordmenn at de ikke vil ha et nasjonalkonservativt parti. Det har nok FrP visst lenge. Men inntil nå har de holdt et skinn av bedrag opp for øynene på sine velgere; for også å få stemmene fra velgere som er nasjonalkonservative.

Nasjonalt orienterte politikere i FrP har blitt fredet, som Christian Tybring-Gjedde og Per Willy Amundsen. Partiet har nok sett verdien av at de og andre nærmest «personlig» frontet verdier som kan trekke flere velgere til partiet. Hvordan føler de seg i dag, de som trodde FrPs ledelse tok dem på alvor?

Finnes det alternativer til FrP?

Alternativene for den nasjonalkonservativt innstilte velger er mange og bittesmå. En drøss partier finnes til høyre for FrP. Men selv samlet når de ikke opp til sperregrensen, dit også FrP på sikt kan falle. Og disse små partiene enes neppe. Eller kan de samles? Er det noen vits i å stemme på et av dem eller en fremtidig koalisjon av noen av dem?

Da må i det minste en veldig kjent og karismatisk leder fronte prosjektet. En som er på nivå med det mange så på Sylvi Listhaug som for kanskje bare et år siden. I tillegg må en god håndfull andre kjente stemmer slutte seg til partiet. Et slikt parti må raide den nasjonalkonservative fløyen i FrP for å nå opp. Tiden vil vise om hele FrP biter på liberalismen, eller om «dissidentene» i partiet bøyer hodene i vente på bedre tider. Det vil si verre tider. For jo mer lik «se en annen vei»-tilstanden i Norge blir Sverige, jo mer vil behovet for andre politiske toner i debatten bli uunngåelige.

R.I.P FrP

At FrP tok avstand fra Sverigedemokratene, men samtidig lot Sylvi dra til Rinkeby og holde valgkamp, viser hvor falske FrP har vært. At Sylvi blir med på det tilsynelatende samlede toget som nå går mot tåkestaten Liberalissima er trist. Bare å ta til underretning, ikke etterretning, for som velger kan man alltids vende seg mot et annet sted. Men hvor?

FrP er ikke noe annet enn et liberalt parti etter avsløringene av grepene Siv Jensen har tatt for å komme i trygg makthavn noen år. Når også kronprinsessen, Sylvi Listhaug har sagt seg enig, er det bare å si takk for seg for velgere som i det lengste håpet partiet kunne balansere liberalisme og nasjonalkonservatisme. Om enn på norsk vis: Litt skjult og feigt. For selvsagt kunne ikke FrP flagge at de var, om enn så bare litt, nasjonalister, selv om deler av partiet er det. Det hadde vært en retorikk som hadde stilt dem åpen for ekstrem demonisering. Tenk 22. juli.

Å gi fra seg eierskapet til en sunn konservativ nasjonalisme gjør FrP til et parti med lite potensial i Norge. Å liksom skulle ha eierskap til en streng innvandringspolitikk samtidig er det ingen som tror på, så lite som FrP har kjempet for det i de nylige budsjettforhandlingene. De ligner nå et Venstre uten kulturpolitikk, men dog uten den troen Venstre har på seg selv. Tenk Abid Raja.

Kan et nasjonalkonservativt parti komme på vippen?

Det politiske landskapet er fult av små tuer som velter den demokratiske vognens ferd gjennom Norge. MDG, V, KrF og Rødt. Partier rett under eller over sperregrensen. Og på sikt kanskje FrP og et Nasjonalkonservativt parti. En allianse av Demokratene og flere? Uansett: Tenk deg seks partier rundt 4-tallet. Og i midten Sp med to jevnstore friere. Ap og Høyre, partier som mer og mer ligner hverandre. Kanskje de burde regjert sammen? Det kan bli en såpeopera frem mot valget 2021. Bachelor Vedum må forholde seg til Gerhardsens rabiate ex – Rødt (fremdeles kommunister). Og Støres nye urbane frier – MDG (også totalitære).

En stemme på Vedum er en stemme på SV. Såkalt myke kommunister. Sp kan ikke komme utenom SV. Mariann Hussain som innvandringsminister, Karin Andersen som likestillingsminister, Inga Marte Thorkildsen som skoleminister og Audun Lysbakken som klimaminister. Se for deg det bildet om du vurderer en stemme på Sp! SV ha en sterk hånd på politikken regjeringen i 2021 vil føre, i regjering eller ikke. Og om Vedums Sp skulle bli større enn Ap, så kan du banne på at Gahr Støre «tar ansvar» ved å forbli Ap-leder og utenriksminister. Han vil skåle med ulvene: Hillary, Kamilla and Joe. Så kan Vedum styre sauene hjemme.

Er Sp løsningen?

Det politiske landskapet i Norge virker uforståelig. Velgere må stemme i 2021 og se hva som skjer. Lovnader er de vant til. Bryr seg visst ikke om at de aldri blir holdt. Det er å håpe at forandringene som skjer nå, mens partiene ennå kan posisjonere seg til valget, at det får folk til å tenke. Det må i alle fall handles med hester. Kanskje det eneste Sp og MDG har til felles – men der Sp ser hestens verdi som arbeidsredskap er hun bare en pyntegjenstand som skal gå kanefart på asfalten i storbyer for MDG. Det blir en kamp mellom by og land. Men der Trump var konservativ er Vedum … Ja hva er han? Sosialpopulist? Nasjonalsosialist? Eller bare en smilende bondetamp som vil være med på all gøy som skjer i storby’n?

Erfaringene med Bompartiet lover ikke godt for nye små protestpartier. Den splittelsen FrP kjemper med vil være ekstremt synlig for en presse som vil gå til massivt angrep på et nasjonalkonservativt parti som eventuelt måtte komme til å få «skummelt» god oppslutning på meningsmålinger. Tenk Resett.

Jeg vil avslutte med å si at jeg ikke aner hva jeg skal stemme i 2021, og at jeg frykter det blir en stemme jeg enten ikke tror på, eller som er så skitten at bruk av antibac ikke renser hånden før tidligst 2025.

