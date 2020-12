annonse

Nå er ytringsfrihet ikke lenger lov på enkelte fotball-stadioner i England. Buing når spillerne går ned på kne vil føre til at du blir bannlyst.

For to uker siden slapp tilskuere inn på engelske fotballkamper igjen. Flere var spent på hvordan folk ville reagere når spillerne gikk ned på kne før avspark, som er i solidaritet med den venstreradikale gruppen Black Lives Matter.

Millwalls supportere havnet på forsidene i engelske aviser da de buet høylytt når spillerne gikk ned på kne i kampen mot Derby.

Det kom mye kritikk fra tidligere fotballspillere, som i disse dager lever i sus og dus med millioner på bok.

Bannlyst

Men buingen har ikke sluttet. På hjemmebanene til Exeter og Cambridge buet tilskuerne under BLM-knelingen forrige helg.

På Exeters hjemmebane ble en tilskuer kastet ut fordi han buet.

Høylytt buing ble også hørt på Cambridge hjemmebane, og klubben varsler nå at de vil begynne å bannlyse de som våger å vise sin misnøye med Black Lives Matter.

Cambridge administrerende direktør Ian Mather fortalte BBC at han synes det var grusomt å høre buing, og det går imot alt klubben står for. De vil derfor begynne å kaste ut og føre lister over de som ikke bøyer seg, slik at de ikke kan komme inn på stadion igjen.

Flere er sjokkert over klubbene som nå advarer folk å bruke ytringsfriheten. Se reaksjoner under.

Well done to Exeter & Cambridge fans booing The Taking The BLM Knee 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏Time to stop this BLM shite !!! pic.twitter.com/qN97a3mBya

Why is it when Millwall or Cambridge fans boo the knee the Marxist biased trash at @SkySportsNews and @BBCSport feel the need to harass the clubs and force the owner to come out and say how much he is horrified and In support of BLM. British media is poisonous

Football fans reflect the views of very many people. We are totally against racism, we are also against ‘taking the knee’ it’s divisive as is the political party BLM https://t.co/mFFJmhOQFf

Exeter City V Harrogate Town – a fan has been escorted out of the ground for booing

The message is clear from the clubs – they fear trial by media should they not bow down to BLM. Fans should send a message back by staying away

pic.twitter.com/AAtJM6jcmx

— Active-Patriot (@PatriotActive66) December 15, 2020