Ivermectin er en medisin som har vært på markedet siden 1970-tallet og som brukes effektivt mot en rekke parasitter. Nå kan den være et gjennombrudd mot Covid-19.

Allerede i mars og april var det oppmerksomhet om Ivermectin. Resett fikk flere henvendelser fra lesere som hadde fanget det opp. Også Dagens Medisin skrev om det så tidlig som 5. april.

Det norske fagtidsskriftet beskrev ivermectin som et «bredspektret legemiddel som hemmer parasittens nevrotransmisjon, og som blant annet brukes mot alvorlig skabb («norsk» skabb).» De henviste også til en australsk studie som viste at «in vitro-forsøk med ivermectin kan ta livet av SARS-CoV-2-viruset i cellekulturer innen 48 timer, og at en enkelt dose med legemidlet kan stoppe virusets vekst i disse cellekulturene.»

– Vi fant at til og med en enkeltdose med legemidlet kunne fjerne alle virale RNA innen 48 timer, og vi så også signifikant reduksjon etter 24 timer, sa studielederen, Dr. Kylie Wagstaff ved BDI i en uttalelse på universitetets nettside.

I Vesten var det Hydroxyklorokin og Remdesivir som har fått mest oppmerksomhet siden den tid, men uten at vesentlige effekter har blitt påvist. Om ivermectin har det vært stille fra myndigheten og i de etablerte mediene.

Imidlertid fremkommer det nå at i flere deler av verden har myndigheter tatt i bruk ivermectin og etter manges mening med meget gode resultater, som bekrefter in-vitrio studiene fra Australia.

I USA er det blan annet Dr. Pierre Kory, som er Associate Professor of Medicine at St. Luke’s Aurora Medical Center in Milwaukee, som har frontet behandlingene med ivermectin. Han er del av en ekspertgruppe fra intensivbehandlingsmiljøet i USA kalt «FRONT LINE COVID-19 CRITICAL CARE ALLIANCE» som har studert ulike medisiners virkning og gått gjennom litteraturen verden over.

I en høring i Senatet 8. desember kritiserte han amerikanske myndigheter for å ignorerer funnene som var gjort i studier over de siste tre måneder på effekten av ivermectin. Han mente det var en skandale at medisinene ikke var del av behandlingsopplegget allerede. Ivermectin er billig og kan tas i bruk og komplementere vaksinering.

Gruppens funn er presentert i dette dokumentet.

Kory beskrev videre at ivermectin allerede var i bruk hos en betydelig andel av befolkningen i det sørlige Afrika mot andre typer parasitter, og disse landenes lave utbredelse og dødelighet fra Covid-19 kan forklares fra det. Myndighetene i Uttar Pradesh i India har begynt å gi det til sine innbyggere, det samme hadde Egypt og flere land i Sør-Amerika.

Ivermectin skulle også ha en forebyggende effekt og hindre smitte. De som var smittet fikk i løpet av 48 timer en betydelig reduksjon i virusmengden i kroppen, og dette reduserte både smitte og alvorlighet av sykdomsforløpet.

Innlegget hans i Senatet kan høres her:

I kommentarfeltetene spekuleres det i årsaken til at ivermectin ikke er godkjent eller undersøkt i vestlige land. Enkelte mener det er økonomiske motiver. Ivermectin er billig og allerede utviklet, selskapene som er involvert i utvikling av andre medisiner og vaksiner har insentiver mot å bruke billig, eksisterende medisin.

Men stadig flere også i Vesten mener nå det er på tide at myndighetene seriøst vurderer ivermectin. Det står om livet for et stort antall mennesker. Hør for eksempel Dr. John Campell her.

