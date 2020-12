annonse

–Vi opplever nå myndigheter som unnlater å konsultere både folk og politisk opposisjon. Dette er i strid med vår politiske kultur og tradisjon.

Det skriver professor Hans Petter Graver ved institutt for privatrett, UiO, og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi i Morgenbladet.

Han er bekymret for fremveksten av en ny styringsform i Norge: styring gjennom dekret.

– I vår statsskikk kjenner vi fra før lovgivning, forskrift og vedtak. Disse formene er omkranset av prosedyrer og former som skal sikre politisk debatt og innflytelse. Dekreter skiller seg fra dette ved å være ensidige befalinger fra herskere hevet over sine undersåtter, advarer professoren.

Han viser til at dekretene utvikles uten forankring i Stortinget og uten at offentligheten involveres slik den skal ved utarbeidelsen av offentlige tiltak.

–Mange av begrensningene er nødvendige og fornuftige. Likevel kan man ikke bestride at de er omfattende og har virkninger som i mange tilfeller rammer bedrifter og enkeltmennesker hardt. Beboere og innsatte i institusjoner har opplevd omfattende isolasjon, barn er fratatt utfoldelsesmuligheter og beskyttelse mot overgrep i hjemmet, studenter har fått utdannelsestilbud redusert i et omfang som for mange fører til studieforlengelse, mange er støtt ut i arbeidsledighet og bedrifter er gått konkurs. Familier er fratatt muligheten til gjenforening i julen, og de med eiendom i utlandet er fratatt muligheten til å se til denne for å bevare verdier og til rekreasjon.

