Overskriften kommer fra Ibsens Peer Gynt, men passer godt på dagens antirasisters korstog for å undergrave og oppløse tilliten vi har i landet til hverandre. Ved å angripe tilliten, limet i samfunnet, klarer de å undergrave sine politiske motstandere og på samme tid styrke sin egen makt og posisjoner. Ved å latterliggjøre dem som snakker om norsk kultur og norske verdier baner de vei for en farlig utvikling. La meg forklare.

I den siste tiden har enkelte personer, organisasjoner og miljøer som jeg velger å kalle påvirkningsagenter forsøkt å skape et bilde av Norge, som et forferdelig land, med enorme mengder med rasisme. Beviset for dette er enkelthendelser der noen mener seg krenket av en kommentar eller handling, eller at man tillegger hele befolkningen holdninger de ikke innehar. De kaller dette strukturell rasisme.

Personer som stiller spørsmål ved holdninger, oppførsel eller verdisynet til fremmede kulturer, eller som fremholder at norsk kultur og verdier er viktig å bevare blir raskt angrepet av disse påvirkningsagentene. For hva er norsk kultur, hva er norske verdier? Det må jo være brunost og lutefisk? For om det ikke finnes noen kultur å integreres til, så kan man heller ikke kreve noe av noen, og dermed vil al kritikk defineres som rasistisk..

Rasismen og fascismen sprer seg som en epidemi gjennom fedrelandet, det er en krise til og med FHI ikke klarer å håndtere. Fredrik Solvang er rasistisk, Hans Geelmuyden er rasistisk, Espen Eckbos julekalender er rasistisk, Erna Solberg er rasistisk, NRK er rasistisk, VY konduktører er rasistisk, Linda Hofstad Helleland i bunad foran juletreet er hirdjenteaktig, nettavisen Resett er fascistisk, Shurika Hansen fra Somalia er protofacistisk, og jeg som skriver denne artikkelen er visstnok med i ett rasistisk nettverk sammen med Jens Stoltenberg, Øystein Stray Spetalen og Tor Mikkel Wara med flere.

Godt hjulpet av det som Terje Tvedt omtaler som det humanitærpolitiske kompleks får disse agentene herje rundt og brunbeise alt og alle med sine absurditeter i fri dressur. Dem som tar til motmæle blir stemplet som fæle mennesker. De siste av fæle rasister en nå Kjetil Rolness, Mahmoud Farahman og TV2s Linn Wiik.

Er norsk kultur rasistisk?

Jeg har faktisk opplevd rasisme på kroppen, flere ganger. Jeg har blitt kalt pakkis, svarting og mye annet, men hva så? Jeg inntar ikke offerrollen av den grunn. Jeg har en far fra den vestafrikanske republikken Mali, og en melantoninfattig mor fra Norge, jeg har brune øyne, hadde svart krøllete hår, nå mindre hår og mer måne, og det politisk korrekte melantoninrik hudfarve.

Jeg vil hevde at den norske kulturen ikke finnes rasistisk, tvert imot. Men vær du sikker, det finnes rasister i Norge, slik som det finnes rasister i alle land og kulturer, med alle hudfarver og hårfarver. De norske rasistene marsjerer ofte i tog med faner, og de er stolte av å være rasister, de legger faktisk ikke skjul på det. Men det er langt fra de ekte rasistene til nordmenn flest.

Norsk kultur er imøtekommende, forståelsesfull, den er inkluderende og nysgjerrig. Nordmenn er noen av de mest tolerante og minst rasistiske i verden. Faktisk så er Norge blant de minst rasistiske landene i verden i følge flere studier.

Alle kan bli norske, det finnes det utallige eksempler på. Suksessoppskriften er å ta skikken der du kommer. Nordmenn elsker utlendinger som viser interesse for det norske. Det betyr ikke at man må spise brunost, løpe fort på ski og elske friluftsliv. Det handler om å ta til seg de norske verdiene som vi er kjent for langt utover landegrensene, samt aktivt ta del i det mangfoldige sivilsamfunnet vi har.

Det går ett mentalt skispor igjennom nordmenns sinn fra Nordpolen gjennom Nansenhjelpen og Nansenpasset, til Bjørnstjerne Bjørnsons utrettelige kamp for minorieteter og fattige utenfor norges grenser, frem til dagens norske utenrikspolitikk basert på menneskerett og menneskeverd. Norsk kultur er å ta imot, forstå og hjelpe andre mennesker, særlig dem som ikke har det så bra, og strekke seg langt for at gjesten føler seg velkommen. Norge bruker enorme resurser på integrering og på å sørge for at våre nye borgere skal finne seg til rette her. Jeg vil si at vi i Norge har en utpreget gjestfri kultur, og absolutt ikke rasistisk! Dette faller selvfølgelig tungt for hjertet til rasismeprofitørene og påvirkningsagentene som brødfør seg selv og media med løgnen om det rasistiske Norge. Dessverre kjøper mange løgnen, for daglig løgn gir daglig brød som Jens Bjørneboe så godt påpeker.

Oppkonstruert rasisme

Et grellt eksempel på dette er Jamal Sheik som styrer instagramprofilen «rasisme_i_norge» som er mest kjent for å ha stoppet en julekalender serie på TV. Jamahls siste berikelse til norsk tillittskultur er å henge ut en VY konduktør som rasist for å gjøre jobben sin, nemlig å hive ut ungdommer som sniker, og som nekter og oppføre seg ordentlig slik det er påkrevd av alle borgere å gjøre. Angrepet på VY konduktøren er på det groveste, der han beskyldes for rasisme når det viser seg at saken er en helt annen.

Et annet eksempel er da en ung muslimsk jente på 13 år anklaget en bussjåfør i Skien for å slå henne og kaste henne av bussen fordi det var den internasjonale slå en msulim dagen. Saken endte opp med at man på videoovervåkningen ikke kunne se noen ble verken slått eller kastet av bussen, det var alt vill fantasi.

Slike falske anklager om rasisme er farlige. Det ødelegger tilliten mellom mennesker, og det kan skape, ett inntrykk av at innvandrere lyver og oppkonstruerer historier for å kunne sette seg selv i en offerrolle.

Hvor kommer du egentlig ifra?

Dette spørsmålet har også vært oppe til debatt, særlig av påvirkningsagentene. De skal ha det til at når en person stiller dette spørsmålet så er det i seg selv rasistisk. Ironisk nok er det svært sjeldent jeg har blitt stilt spørsmålet av en melantoninfattig nordmann. De siste 20 til 30 gangene jeg har blitt stilt dette spørsmålet er det utelukkende av innvandrere selv, særlig de fra Somalia, Pakistan og andre fra området rundt levanten. Disse kan virke som er fryktelig opptatt av at jeg ikke kan være norsk, fordi jeg har brune øyne og mørkt hår. Skal jeg tolke dette som at jeg er blitt utsatt for rasisme fra pakistanere, somaliere og andre mørke?

Hadde jeg vært den hvite, blåøyde, hetroseksuelle CIS mannen som pusher 50, Rune Berglund Steen, leder i Anti Rasistisk Senter, som jeg antar selv aldri har opplevd rasisme, ville jeg nok ha måttet hevde at dette var grov skjikane og grovt rasistisk. Heldigvis er jeg ikke ham, takk Gud for det.

Når nordmenn spør hvor du kommer fra er det av nysgjerrighet, den samme åpne og tolerante nysgjerrighet som når de spør andre nordmenn om slik. Det er ofte slik i land med få innbyggere, vi er nysgjerrige på hverandre.

Det finnes rasisme i Norge, men det stadig utvidede rasisme begrepet er beklageligvis med på å gjøre det vanskeligere å bekjempe rasismen der den forekommer. Ved å kalle religionskritikk for rasisme, er man med på å sementere og stoppe helt nødvendige demokratiske debatter om etikk, moral og kultur i det norske samfunn. Ved å rope ulv ulv om rasisme der det regelrett kan ha vært misforståelser eller andre ting som ligger til grunn for friksjonen, undermineres arbeidet som gjøres for å bygge opp et sterkt sivilsamfunn bygget på tillit.

Rasisme bekjempes best ved å ikke være rasistisk, altså ved å ikke være fordomsfull og mistenksom. Om du behandler folk du møter med respekt, nyskjerrighet og vennlighet, slik som norsk kultur og sedvane faktisk er basert på kan du aldri bli rasist.

Plikter er en del av å bli norsk

Det er tvingende nødvendig å påpeke at om man har kommet til Norge så har man også noen plikter, ikke bare rettigheter. Man plikter å lære seg norsk, man plikter å sette seg inn i kulturen i landet man har flyttet til, man plikter å forstå landet man oppholder seg i, man plikter å vise respekt for landets lover, skikker og sedvaner, herunder oppførsel og væremåte, og man plikter å opptre slik det er forventet at man skal av majoriteten. Gjør man dette vil man bli en del av det større vi som det norske felleskap er.

Om man velger å isolere seg, utvise ringakt for norske skikker, lover og vaner, avstå fra å lære seg språket, historien og kulturen, velger å ta avstand fra landet og sivilsamfunnet man har kommet til vil man møte på enorme problemer. Da er det ikke så rart at man kan oppleve å bli misforstått, bli mistrodd og ikke få ta del i det store tilitsbaserte vi. Det kan nok oppleves som rasisme, men det er da i så fall en situasjon og rasisme man selv har påført seg. Man kan ikke kreve å bli respekt og tolerert av dem man selv ikke respekterer eller tolererer, så enkelt er det.

Det går troll i ord

Om man ser etter rasisme overalt vil man se rasisme overalt. Om man snakker om rasisme hver dag så vil vi kunne bevege oss inn i en situasjon der tilliten mellom mennesker raskt forsvinner, og der det skapes en kunstig kløft mellom mennesker i landet. Når denne kløften er etablert vil muligheten for friksjon og økte problemer mellom grupper kunne bli en konsekvens, som igjen vil føre til dalende tillitt, som igjen fører til mistro hat og rasisme mellom grupper i samfunnet. Vi må aldri la påvirkningsaktørene vinne frem, derfor må vi si nei til løgn og forbanded digt.

