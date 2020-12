annonse

annonse

Jeg VET at jeg taler for mange når jeg nå etterlyser at Lurås & Co. fortsetter å ta tak i både Resetts journalistiske innhold, og ikke minst; en skikkelig vårrengjøring i kommentarfeltene.

Undertegnede har så langt kun betalt inn noen hundrelapper om gangen, men en god bekjent av meg støtter Resett med betydelige summer. Han er av samme oppfatning. Resett er viktig i medie-Norge, men skal avisen virkelig få innflytelse i samfunnsdebatten og politikken så må Resett ta en skikkelig avgjørelse.

Les også: Styrets syn på Resetts utskjelte kommentarfelt: – Folkedypet er på en måte pandoras eske

annonse

Enten forblir dere en useriøs nettside hvor bedritne og fullstendig uakseptable meninger hagler over omtrent alle emner som kommer på trykk, eller så får dere for fanken hive ut de som kun bidrar til å gjøre Resett enda mer uspiselig for folk flest.

Som nevnte bekjent sa: Det er nok av gode saker å støtte i samfunnet. Jeg vil takke Helge Lurås for at han faktisk skjønner hva som står på spill. Han ønsker et gjennomført godt produkt, og ikke noe useriøst.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474