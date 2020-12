annonse

annonse

Kan alt måles?

For å studere ved Norges Handelshøyskole i Bergen, gjerne bare kjent som NHH, må man som regel ha mer enn gjennomsnittlig interesse for tall, statistikk og grafer.

Det har formodentlig også Ada Gjedebo Hetland, som både studerer jus ved Universitetet i Bergen og samfunnsøkonomi ved NHH i tillegg til å være vitenskapelig assistent.

annonse

Likevel kan økonomenes trang til å kvantifisere ha gått for langt, mener Hetland i et leserbrev i Dagens Næringsliv 19. desember. Nå regner økonomene nemlig ikke bare på eksportdata og husholdningenes gjeld, men til og med slikt som kunnskap, lykke og sosialt liv.

Les også: Ytterligere fem NHH-studenter koronasmittet

– Vi måler utdannelse, karakterer, antall venner, antall likes, jobb og lignende. Vi bruker deretter masse tid av livet på å streve etter disse målene, skriver Hetland, og fortsetter:

annonse

– Vi strekker oss etter målene som det er lett å vurdere om vi har oppnådd. Vi strever mot gode karakterer, i stede for kvaliteten på den kunnskapen vi tilegner oss. Vi prøver å få mange venner, fremfor å pleie og styrke relasjonene vi allerede har.

Karakterjaget er ett eksempel Hetland trekker frem på at vi angivelig legger for stor vekt på tallene i seg selv, ikke det som tallene representerer.

Les også: Høyskoler og universiteter melder om økt eksamensfusk

Det viktigste er å tilegne seg viten, herunder glede seg over innsikten og mestringen som dette gir. Likevel er de fleste opphengt i å få karakter A, til nød B – og for all del ikke C, antydes det i innlegget fra den doble UiB/NHH-studenten.

– Karakterer er først og fremst en kvittering til staten for at du har lært noe dette semesteret, slik at den kan gi deg penger med god samvittighet, slår Hetland fast.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse