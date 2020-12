annonse

Etter å ha lest Shurika Hansens bok «Min kamp for frihet». Vil jeg dele en artikkel i Der Zeit noen dager etter volden i Køln og andre tyske byer nyttårsaften 2015:

Mamma, – machomaker

Mange mødre gir sine sønner allerede fra starten en følelse av at alt er tillatt. De oppdrar sine sønner til voldsmenn og kvinneforaktere.

Mødre, jeg er lei for å fortelle dere det; det har ikke bare med samfunnet og kulturen å gjøre når deres sønner blir voldtektsmenn, bortskjemte ektemenn og voldelige. Det hviler et stort ansvar på dere.

Ta imot et beskjedent råd fra en tobarnsmor med to sønner på 16 og 23 år;

I stedet for å lære opp din datter til å være et bytte så fortell i stedet din sønn at han ikke er jeger. I stedet for å opplære din datter til å tie, lær sønnen din i stedet til å kunne lytte. I stedet for å forby din datter å ta på seg T-skjorten, så fortell din sønn at T-skjorten ikke er en offentlig invitasjon til sex. I stedet for å påby din datter å dekke seg til, lær din sønn at kvinner er mer enn kropp. I stedet for å bevise for deres døtre at menn er farlige, lær deres sønner at kvinner er verdifulle og likeverdige partnere.

I stedet for å innpode deres døtre angst for menn og å oppdra sønner til å være kvinneforaktere så forsøk å oppdra begge kjønn til å stole på og å sette pris på det motsatte kjønn. Mine råd retter jeg til alle mødre i verden.

«Boys will be boys»; hvor ofte har jeg ikke hørt dette utsagnet og også kommet med det selv! Gutter blir oppmuntret til å delta i voldelige aktiviteter og mister ved det evnen til mildhet og medfølelse. Når de en sjelden gang utviser slike følelser blir de ofte ledd av blant venner og sågar ofte av sine egne foreldre.

Jeg kunne her legge ut om den negative preging som utøves allerede fra unge barneår om forventninger til at sønner og gutter skal formes med rå og voldelige karakteregenskaper. Oppdragelsen forherliger den uoppdragne muslimske sønnen, – og Alfa-hannen.

Én ting har jeg vært klar på som mor; når en voksen man ikke aksepterer et «nei», så er det faktisk det bortskjemte barnet i ham som ikke kan ta dette neiet til seg. Hans mor har jo alltid oppdratt ham i den tro at han kunne tillate seg alt, og likevel alltid kom ut av det eller unna det fra nå og til evighet. Når en mann eller ektemann misbruker kvinnen, så straffer mannen kvinnen for at hun ikke er like beundrende og imøtekommende overfor ham som hans mor er.

Jeg vil absolutt ikke leve i en verden der mine to fantastiske sønner, Mounir og Ounsi, får ansvaret for den umoralske opptreden fra mennesker som opprinnelig kommer fra samme geografiske region. Jeg vil ikke leve i et land der mine sønner må unnskylde seg for at de er født i et arabisk land. Jeg vil ikke leve i et land der mine sønner blir mistenkt for voldtekter og terror med mindre de kan bevise at de er uskyldige. Jeg vil ikke leve i et land der mine sønner får etiketten «farlig», bare av den grunn at de snakker arabisk.

Derfor sier jeg til Mounir og Ounsi så vel som til alle andre menn; hvem du er defineres ikke av hvor du er født . Det defineres av de menneskelige egenskapene, hvem du er og beslutninger du fatter. Det alene avgjør om du kan være stolt eller skjemmes.

Artikkelen er skrevet av Joumana Haddad. Hun er forfatter av bøkene «Supermann is an Arab» og «The third sex». Den ble trykket i Die Zeit, No. 3, tirsdag 14. januar – etter nyttårsfeiringen i Køln og andre tyske byer.

