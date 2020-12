annonse

Leser de ikke Resett, vi belyste dette for flere år siden?

– Hvorfor har ingen reagert på logoen til Diplom-Is? På bildet har hun tydelige etniske trekk, skjeve øyne og kølsvart hår, men de har tegnet henne helt hvit. Det er også en krenkelse at hun ikke fremstilles med sin naturlige ansiktsfarge, skrev Resett lenge før noen hadde hørt om Black lives matter (BLM) og kritisk hvithetsstudie.

Spørsmålet er hvorfor var det ingen som lot seg krenke av Diplom-is? Var det dengang ikke så moderne å ble krenket på andres vegne?

La oss først ha en begrepsdefinisjon, hva er det å bli krenket. Er det medfødt, eller er det noen man lærer om en flørter sosialisme. Svaret er nok både ja og nei. Om foreldrene lider av sinnssykdommen sosialisme så forekommer diagnosen hyppere hos deres avkom, enn i samfunnet som helhet.

De som flørter med sosialisme begynner gjerne i ung alder. De kommer som regel fra overbeskyttende hjem, der de får det meste de peker på, og om de får nei så tar de til tårer. For slike føles sosialisme naturlig. Da kan de være seg selv, uten å måtte gjøre noe i livet. De fleste vokser det av seg, særlig hvis foreldrene stenger pengekranen og de må betale regningene selv. Men noe forblir på det stadiet hele livet. For mange føles sosialisme som om de ser lyset, det åpner seg en verden som en ikke visste eksisterte. Det er urettferdighet og lidelse. Dette skapes av de onde, også kalt kapitalister eller hvite privileger. De gode er sosialistene som skal ta makta, de skal skape et drømmesamfunn der alle er like, selv om noen er likere enn andre.

Friedrich Nietzsche, han med den flotte barten, vokste opp uten far, bare med mor og søster. Vi unngår å gå inn på hvordan han kan ha opplevd det. Men han satte opp en liste over maktmetoder, og helt på bunnen, så langt en kan komme ned, plasserte Nietzsche tårer. Helt øverst plasserte han naturlig autoritet. Det beskrev Nietzsche som at en føler det som naturlig å gjøre det personen sier.

Friedrich Nietzsche skal nok være glad for at han ikke opplever årets krenkefest. Den kom opp som et troll i en eske og fikk krenkelsestyranner i hele verden til å forene seg. Ingenting er sterkere enn det svakeste leddet. Tårene flommet mot merkevarer. Som vanlig begynte det i Amerika, mest kjent er vel Onkel Ben’s ris. Så måtte en sportsklubb i Canada bytte navn fra Edmonton Eskimos. Dernest skylte krenkelsebølgen over til Europa. I Danmark var det en Melodi grand prix-deltager som hadde noen dråper blod fra Grønnland, og fikk god medieomtale fordi en iskrem het eskimo. Sånn sett er det rart at hun ikke hadde reagert på det før. Slik som at noen nå føler seg krenket av Diplom-is.

Nå som Diplom-is kvinnen forsvinner ut av rampelyset. Så kan vi fortelle at hun heter Eskimonika.

God Jul.

