Etter en to måneders fottur fra Marseille til Paris har to miljøaktivister avsluttet sin kampanje mot covid-forsøpling. Under turen plukket de opp alle de brukte munnbind de fant langs TGV-sporet.

Briten Edmund Platt fikk med seg sin franske venn Frederic Munsch og satte av gårde fra den franske havnebyen Marseille ved Middelhavet. Målet var å åpne folks øyne for hvor mye forsøpling det blir ved bruken av engangsmunnbind.

– Vi endte med 6.300 masker, en ganske betydelig haug, sier Platt.

Paret gikk 880 kilometer til fots, med et fransk og et britisk flagg på ryggsekken. Nettene ble tilbrakt i telt, eller på gjesteseng hjemme hos folk de traff underveis, og som syntes aksjonen deres var strålende.

Rusk og rask

Utstyrt med lange, spisse stokker spiddet de bind eller bind, men også hurtigmatbokser, aviser og annet rask. De fant sågar et nummerskilt for bil under traseen for høyhastighetstoget TGV.

Både små og store medier hadde plukket opp nyheten om de to aksjonistene, og en rekke intervjuer underveis gjorde dem til medieyndlinger, der de spiddet i vei i sine knall oransje vester.

– Alle disse maskene er bare fra de siste få kilometerne, det er minst 250, ropte Munsch til en beboer som kikket fram under gardinet i Melun, like sør for Paris.

Han forteller at motivasjonen er å få folk til å senke tempoet en smule og tenke seg litt om når de river av seg munnbindet.

– Det er ikke bare å hive ting på bakken, verken munnbind eller emballasje.

Toolate

Som en del av kampanjen slo de lag med den anonyme gateartisten Toolate med tilholdssted i Nice. Han skulle skape blest om aksjonen ved å printe ut bilder av munnbind som skulle henges opp ved postkasser rundt i hele Paris.

– Dette er verket til en dusting, et blått bind slengt på bakken, mål 16 ganger 7 centimeter. Artist: ukjent, lød teksten på et «bilde» som var hengt opp i det trendy strøket Marais.

– Vi fant dette i rennesteinen. Den ene strikken var revet av. Og jeg tenkte straks: Det kan vi bruke! sier Platt.

Han grunnla en protestbevegelse kjent som @1pieceofrubbish for flere år siden, men så en ny mulighet til å skape blest om søppel med de millioner av engangsmunnbind som blir brukt og kastet hver eneste dag.

Sett i gang!

– Målet er å få folk til å engasjere seg, å få hver og en til å plukke opp ett munnbind hver dag, sier Platt.

Turen fra Marseille til Paris ble avsluttet med en søppelaperitif på rådhusplassen i hovedstaden, utenfor kontorvinduene til borgermester Anne Hidalgo. Gjestene fikk en søppelstokk og en drink. Og en oppfordring om å komme i gang!

