I høst har det rast en debatt om Kunsthøgskolen i Oslo (Khio) etter at det ble krevd at pensum ble lagt om og obligatorisk undervisning i antirasisme skulle gjennomføres. En håndfull studenter ved skolen protesterte og ble hengt ut av «antirasistiske» medelever og aktivister. Nå har de mottatt pris.

Det er leserne i kunstmagasinet Subjekt som har stemt frem de fem studentene som vinnere av prisen Årets subjekt. De fem stolte vinnerne er Magnus Vanebo, Andrea Veiden, Vebjørn Pedersen, Iris April Andresen og Elias Kallestein.

Prisen er «vår egne hederspris tildelt noen som jobber sitt hjertet nært og som kjemper modige kamper,» skriver Subjekt.

Saken startet rett over sommeren da 137 kunststudenter signerte et opprop som krevde av rektor Måns Wrange tok et oppgjør med «den strukturelle rasismen» på Kunsthøgskolen i Oslo. Et kunstverk som hang ved skolen ble også omtalt som rasistisk. De krevde også at pensumlitteraturen skulle erstattes med temaer som «queer-teori» og «interseksjonell feminisme».

Wrange sa seg enig i kravene, men møtte motstand fra en utbrytergruppe av fem studenter (av mange hundre). I en kommentar i Morgenbladet skrev de at identitetspolitikk erstatter undervisning og fagmiljø på Kunsthøgskolen i Oslo.

Dette skulle vise seg å bli en av årets største rasismedebatter, og kjente intellektuelle og stemmer fra det norske kommentariatet ga utrbryterstudentene medhold. Til slutt måtte rektoren, svenske Måns Wrange, trekke seg.

– Jeg har tidligere arbeidet i 25 år på to kunsthøgskoler og to universitet, der jeg har gjennomført mange lignende reformprosesser. Men jeg innså ikke at de forslagene om mangfolds- og likestillingsarbeid som jeg har gjennomført på andre institusjoner, skulle betraktes som så kontroversielle at de har forårsaket en rasende mediedebatt som har pågått i måneder, uttalte Wrange til Khrono.

Hets og sjikane

Men konflikten ulmet videre. I slutten av oktober ble det sendt ut en e-post der studenter advarte mot en medstudent ved navn Vebjørn Pedersen. Han ble omtalt som en trussel, en som sprer hat og som ikke bør tolereres.

– Det her er å blåse det så sinnssykt ut av proporsjoner. Jeg leser det som om at jeg skulle være en voldelig forbryter. Det her er ganske ille. Det høres ut som om de planlegger et lynsjemøte. Det er ekkelt at man prøver å samle tilsynelatende hele grafikklinja mot meg, sa Pedersen til Khrono.

Pedersen og fire andre medstudenter hade vært kritiske til antirasistene, da de mente at de skader den akademiske friheten. Konflikten hardnet da Pedersen sto frem i Klassekampen som mannen bak Instagram-konto «Sannhetsministeriet», der han harselerte med antirasistene.

Det er fem stolte prismottakere som Subjekt møter for utdeling og intervju.

– Det har gått sport i å dra navnene våre gjennom søla. Hovedsakelig på sosiale medier av folk som ikke kjenner oss og aldri har møtt oss, sier Vanebo.

– Og hvordan har det vært å stå i det?

– Det er ganske absurd. Jeg tror ingen av oss har opplevd lignende før, i hvert fall ikke på det volumet som det har skjedd, og med den harde tonen, sier Magnus Vanebo.

– Hvorfor ville dere stå i denne skuddlinjen?

– Vi har jo fulgt med på disse mønstrene som har eksistert over lengre tid, så ble det tydelig at det var det samme som har foregått her som har foregått andre steder. Da tenkte jeg, og vi, at det var viktig å starte en samtale i offentligheten så fort som mulig, spesielt siden Khio også er en offentlig institusjon, sier Vanebo, og legger til:

– Det var en prinsippsak.

En samtale med to av studentene som mottok prisen kan høres i denne episoden av Løvebakken, med Resetts styreleder Monica Staff og styremedlem Mikke Dobloug.

