annonse

annonse

– Det har vært et viktig prinsipp for oss at vi skal være føre-var.

Det er i et juleintervju med NTB at statsministeren sier at dette var noe regejringen vurderte.

– Vi har hatt en vurdering av om vi skulle ha en form for nedstengning i julen, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

annonse

Dette ble vurdert før et pressekonferanse 2. desember, opplyser statsministeren.

– Det har vært et viktig prinsipp for oss at vi skal være føre-var. Men samtidig må det være forholdsmessig. En nedstenging ville ikke vært det, sånn som smittebildet ser ut for øyeblikket, sier statsministeren.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474