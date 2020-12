annonse

annonse

Av 2.042 tyskere som ble spurt i meningsmålingen til YouGov, er 50 prosent imot gudstjenester, 35 for og 15 ville ikke svare.

Tyske myndigheter har besluttet ikke å inkludere gudstjenester i den pågående nedstengninger.

Blant katolikker og protestanter er 47 prosent for et forbud, mens henholdsvis 38 og 39 prosent er imot og medlemmer av ikke-kristne religiøse samfunn er 42 prosent for et forbud, mens 40 prosent er imot, skriver NTB.

annonse

Blant ikke-religiøse er det 58 prosent som støtter et forbud, mens 30 prosent er imot.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474