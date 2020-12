annonse

Lørdag melder selskapet at det har fått mer oversikt over skadeomfanget.

– Sannsynligheten for at angriperne har skaffet seg tilgang til større mengder gjestedata, er lav, men Hurtigruten holder muligheten åpen for at noen ansattopplysninger kan være kompromittert, skriver E24.

– Vi har informert Hurtigrutens ansatte om at det er en teoretisk mulighet for at dataangrepet mot oss kan ha ført til at angriperne har skaffet seg tilgang til personlige ansattopplysninger. Vi kan ikke med 100 prosent sikkerhet fastslå om dataene kun er aksessert og videre kryptert – eller om de potensielt også har lastet ut dataene fra våre lagringsmedier, sier konserndirektør for IT Ole-Marius Moe-Helgesen i Hurtigruten i en uttalelse.

