Norske myndigheter planlegger tilsynelatende å vaksinere alle over 18 år med en korona-vaksine basert på ny teknologi der kravet om omfattende og langvarig testing har blitt satt til side.

Dette skjer i en situasjon der hundrevis, kanskje tusenvis, av nordmenn – de fleste barn og unge – har blitt påført narkolepsi og andre helseskader på grunn av massevaksinasjonen mot svineinfluensa i 2009.

Vaksineofre har stått frem og fortalt om hvordan de i flere år har måttet slåss mot myndighetene for å få erstatning.

I en slik situasjon skulle man tro at massemedia ville ha stilt kritiske spørsmål til den planlagte massevaksineringen mot korona. Er det etisk forsvarlig å vaksinere unge mennesker mot korona når vi vet at de har tilnærmet ingen sannsynlighet for å dø eller bli alvorlig skadet av sykdommen, samtidig barn og unge tilsynelatende er mest utsatt for å få vaksineskader? Hvor gammel og utsatt bør man være for å velge å ta en hurtigutviklet vaksine vi vet lite om? Har personer som måtte bli skadet av korona-vaksinen, rett til å saksøke vaksineprodusentene?

Tilsynelatende har massemedia ikke funnet noen grunn til å stille denne type spørsmål.

Stilt overfor massemedias taushet besluttet jeg meg for selv å kontakte helsemyndighetene. Og etter et par telefonsamtaler og eposter for å få avklart hvem som var rette adressat sendte jeg 9. desember 2020 følgende epost til informasjonsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet:

“Hei! Jeg skriver for tiden en artikkel om de annonserte korona-vaksinene som jeg har tenkt å sende til nettavisen Resett, som tidligere har publisert flere artikler av undertegnede om korona-situasjonen og myndighetenes håndtering av denne.

På nettstedet Steigan.no kom jeg over en artikkel om at britiske myndigheter har inngått en avtale med produsentene av korona-vaksinene som skal tilbys den britiske befolkningen, om at vaksineprodusentene ikke kan holdes juridisk ansvarlig for eventuelle skadevirkninger knyttet til korona-vaksinene, altså at folk som måtte bli skadet av korona-vaksinene, ikke kan saksøke vaksineprodusentene og kreve erstatning fra dem.

Mitt spørsmål er om kontraktene norske myndigheter har inngått med produsentene av korona-vaksinene som skal tilbys den norske befolkning, inneholder en tilsvarende klausul som fritar vaksineprodusentene fra juridisk ansvar for eventuelle skadevirkninger knyttet til vaksinene, slik at norske borgere som eventuelt måtte bli skadet av korona-vaksinene, ikke kan saksøke vaksineprodusentene.

Er det slik at norske borgere som eventuelt måtte bli påført skade av korona-vaksinene – i likhet med de mange hundre ofrene for svineinfluensa-vaksinen – vil være henvist til en begrenset statlig erstatning og en lang kamp mot statsapparatet fordi de ikke kan saksøke vaksineprodusentene?

Konkret har jeg tre spørsmål:

1) Kan norske myndigheter dyrt og hellig love at folk som måtte bli skadet av de hurtig utviklede korona-vaksinene, har full frihet til å saksøke vaksineprodusentene, slik at de ikke utelukkende vil være henvist til en eventuell statlig erstatning?

2) Atskiller kontraktene norske myndigheter har inngått med produsentene av korona-vaksine, seg fra kontraktene som i sin tid ble inngått med produsentene av svineinfluensa-vaksinen, som åpenbart må ha gitt vaksineofrene liten eller ingen adgang til å saksøke vaksineprodusentene siden vi til tross for et stort antall erstatningssaker på grunn av vaksineskader ikke har hørt om noen søksmål mot vaksineprodusentene?

Hvilke juridiske garantier, som åpenbart ikke fantes i kontraktene som i sin tid ble inngått med produsentene av svineinfluensa-vaksinen, har norske myndigheter fått inn i kontraktene med produsentene av korona-vaksine for å sikre at personer som måtte bli påført skade av korona-vaksinen, har full frihet til å saksøke vaksineprodusentene?

3) Er det mulig å få tilsendt kopier av kontraktene som er inngått med produsentene av den bebudede korona-vaksinen?”

Etter flere purringer mottok jeg 17.12.2020 følgende epost fra Helse- og omsorgsdepartementet:

”Hei Bjørn,

Her er svar på henvendelsen din fra Helse- og omsorgsdepartementet:

De første vaksinene som kommer til Norge skal prioriteres til beboere i sykehjem og omsorgsboliger og de aller eldste. Vaksinasjon er frivillig og gratis. Vi har ingen tradisjon for obligatorisk vaksinering i Norge, og vi har heller aldri hatt behov for det.

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for å forebygge sykdom, og målet er å vaksinere utsatte grupper tidlig for å beskytte dem mot å bli syke. Før vi starter å vaksinere må vaksinekandidatene bli godkjent av legemiddelmyndighetene.

Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at ”Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Når vaksinene blir godkjent vil vi vite mye om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne, men sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Vi vet lite om langtidsbivirkninger etter vaksinasjon.

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.”

Når det gjelder dine juridiske spørsmål så kan privatpersoner fritt gå til private søksmål gjennom produktansvarsloven.

Når det gjelder innsyn i kontraktene avslår departementet dette. Norge har for å få tilgang på vaksiner, sluttet seg til kontraktene som er inngått med EU. Det er en forutsetning i disse avtalene, at det er konfidensialitet om disse. Departementet viser i den forbindelse til offl. § 20 annet ledd. Videre vil departementet vise til at uavhengig av konfidensialitetsbestemmelsene i avtalene, ville vesentlige deler av disse avtalene være unntatt offentlighet som taushetsbelagte forretningshemmeligheter som det ikke skal gis innsyn i, se offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2. Slik markedet er nå for koronavaksiner, er det klart at de ulike produsentene vil ha stor interesse av kjennskap av konkurrenter avtaler. Dersom offl. § 13 legges til grunn som grunnlag for unntak, utgjør de taushetsbelagte opplysningene de vesentligste delene av dokumentet både omfangsmessig og innholdsmessig de vesentligste delene av dokumentet, slik at de resterende delene av dokumentet kan unntas etter offl. § 12 c.”

Departementet svarer altså ikke på noen av mine spørsmål. Det nærmeste man kommer et svar, er opplysningen om at eventuelle vaksineofre står fritt til å gå til privat søksmål gjennom produktansvarsloven. Denne muligheten – dersom den i det hele tatt eksisterer – kan knapt bety noe siden vi ikke har hørt om noen slike søksmål fra flere hundre ofre for svineinfluensavaksinen, hvis advokater må forutsettes å kjenne jussen knyttet til vaksineskader.

I håp om at legge press på myndighetene for å få svar på spørsmål som burde være av stor offentlig interesse, kontaktet jeg Dagbladet, VG, Aftenposten, Nettavisen, TV2 og NTB, bad dem om å forfølge saken og sendte kopi av min epostutveksling med Helse- og omsorgsdepartementet. Jeg snakket også med et par journalister, men tilsynelatende mente ingen av dem at dette var en viktig sak.

En av journalistene påpekte at Norge har skaffet seg korona-vaksine ved å slutte seg til en avtale EU har inngått med vaksineprodusentene, at denne avtalen opplagt inneholder garantier mot søksmål mot vaksineprodusentene på grunn av vaksineskader, og at vi neppe ville ha fått noen vaksine dersom norske myndigheter hadde insistert på at eventuelle vaksineofre skulle ha rett til å saksøke vaksineprodustenene.

Dette er trolig tilfelle, og forklarer avtalen om juridisk immunitet Storbritannia, som står utenfor EUs vaksinesamarbeid, har inngått med vaksineprodusentene.

Men hvorfor kan ikke Helse- og omsorgsdepartementet i så fall åpent og ærlig svare at norske myndigheter – i likhet med EU-landene som vi har opptrådt sammen med – har inngått en avtale med produsentene av korona-vaksinen som fratar produsentene fra det juridisk-økonomiske ansvaret for eventuelle vaksineskader, og at vi ikke ville ha fått noen korona-vaksine dersom vi ikke hadde gitt vaksineprodusentene garantier mot å bli saksøkt på grunn av eventuelle vaksineskader?

Og hvorfor henviser departementet til retten til å gå til privat søksmål gjennom produktansvarsloven ved eventuelle vaksineskader når denne retten i beste fall er meningsløs siden den åpenbart ikke har hjulpet ofrene for svineinfluensavaksinen – og trolig ikke engang eksisterer siden avtalen EU har inngått med vaksineprodusentene opplagt inneholder bestemmelser som har til hensikt å umuliggjøre denne type søksmål?

