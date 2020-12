annonse

Norske media bør ikke være talerør for amerikansk media hva gjelder det omstridte valget i USA uten å gjøre egne undersøkelser.

Det hevdes at Biden har fått overvekt av valgmennstemmer og derved omtales han feilaktig som kommende president. Faktum er selvsagt at valget ikke blir avgjort før 6. januar da kongressen endelig skal ta stilling til disse stemmene.

Siden Trumps team har brakt valgresultatet inn for rettsvesenet, og dette ennå ikke er ferdig behandlet, har valgmenn på republikansk side i vippestatene utfordret motstanderen ved å sende inn sine valgmennstemmer for Trump til kongressen. Dette er en følge av den pågående rettsprosessen, eller i tilfelle kongressen på selvstendig grunnlag skulle komme til at de foreligger bevis på at valget ikke ble gjennomført på lovlig vis og således ga et feilaktig resultat i favør av Biden. Uten at resultatet ble utfordret av de republikanske valgmennene i disse statene, ville i så fall ikke kongressen ha et grunnlovfestet alternativ å stemme over, noe de nå altså har. Disse valgmenn har lovgivende myndighet og er dermed kvalifisert i henhold til konstitusjonelle lover, i motsetning til hva guvernørene er. Dette får ikke det norske folk vite.

Dette er på ingen måte noe nytt i USAs historie. Sist var det Bush versus Al Gore i Florida, der retteskjennelsen gikk i Bush’s favør. På Hawaii i 1960 viste opptelling at den republikansk kandidaten, Nixon, vant over John F. Kennedy med 114 stemmer. Guvernøren sertifiserte først valgmennenes avlagte stemmer for Nixon for så å måtte omgjøre det til demokratene etter at de fikk knapt flertall etter omtellingen. Under valgt i 1800 avgjorde kongressen valget i Thomas Jefferson sitt favør da valgmennene stemte likt (siden en avstod) mellom ham og Aron Burr. Det samme skjedde i 1824.

Norske media henviser til manglende bevis på valgfusk. Dette er ikke tilfellet. Problemet har derimot vært at samtlige rettsinstanser så langt har avvist å se på bevisene på valgfusk. Høringer om dette har i det siste pågått, blant annet i senatet. Her ble dette bekreftet i tillegg til overbevisende eksempler på valgfusk i alle vippestatene. Hvorfor får ikke det norske folk vite dette?

Om ikke rettsinstansene vil vurdere bevisene, noe de så langt har nektet, vil kongressen uansett avgjøre valget den 6. januar. Iht. informert hold blir saken som Høyesterett avviste fra Texas (underskrevet av Trump og 20 andre delstater) nå fremmet på nytt under konstitusjonens artikkel 3, avsnitt 2, noe som angivelig gjør at høyesterett blir nødt til å ta den opp til behandling og vurdere de fremlagte bevisene på valgfusk. Da kan eventuelt valgresultatene i en eller flere stater bli erklært ugyldig. Parallelt med dette kjører Trump-teamet individuelle rettssaker i seks av vippestatene. Blir bevisførselen akseptert og med republikanernes duellerende valgstemmer allerede avgitt fra sju delstater, blir Trump gjeninnsatt den 20. januar.

Amerikansk og vestlig massemedia, herunder norsk, synes å fremstille kampen om bevisførsel som et kuppforsøk fra en gal president snarere enn hans rett til å kjempe for sin sak med loven i hånd.

Tiden vil vise hvem som er taperne, hvem som er blitt ført bak lyset. Dette handler ikke bare om Trump og Biden, men oss alle. Det handler også om tilliten til at massemedia forteller oss den fulle og hele sannheten om hva som skjer rundt valget, og i verden for øvrig.

