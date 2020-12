annonse

Et mutert coronavirus sprer seg raskt i Storbritannia. I en pressemelding søndag sier helseminister Bent Høie (H) at Norge vurderer å stramme inn for å unngå at viruset sprer seg til Norge.

– Det er viktig at vi handler raskt for å prøve å unngå at denne virusvarianten spres videre innenlands her i Norge. Det er viktig at alle som har ankommet fra Storbritannia siste 14 dager etterlever karantenereglene. Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak, sier Høie etter at Belfgia, Nederland og Italia stengte grensen for reisende fra Storbritannia søndag.

Rask økning

I Sørøst-England har det vært en rask økning i smitte fra uke 41 til uke 50. Mange av tilfellene skyldes en ny variant av koronaviruset. Varianten har flere endringer, det vil si mutasjoner og delesjoner, i områder av viruset som er viktige for smittsomhet. Dette går frem av en pressemelding fra Folkehelseinstituttet.

Ifølge britiske myndigheter er trolig den nye virusvarianten 70 prosent mer smittsom. I deler av Storbritannia innføres ekstra strenge tiltak i områder der dette viruset er påvist.

Det muterte viruset er også funnet i andre land, blant annet Danmark.

– Noen av endringene som er sett i viruset i Storbritannia har vi også sett i virus i Norge, men ikke så mange endringer og i den kombinasjonen som Storbritannia rapporterer om, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet i en presseelding.

– Det er ingen holdepunkter for at virusvarianten gir mer eller mindre alvorlig sykdom.

Mutasjoner

Folkehelseinstituttet følger med på mutasjoner og andre endringer i koronaviruset både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi følger særlig med på endringer i dette spike-proteinet som er taggen på viruset, fordi den er så viktig for virusets evne til å smitte mennesker. Det er også det området de fleste vaksinene har som angrepspunkt. Skjer det større endringer der, kan det få betydning for smittsomheten. Teoretisk sett kan det også gjøre tester mindre følsomme og vaksinasjon mindre effektivt, men så langt er dette bare hypoteser, sier Vold.

– Vi har per i dag ikke oppdaget virusvarianter i Norge der vi har konkludert med endringene har påvirket smittsomheten, slik som den nye virusvarianten i Storbritannia trolig ser ut til å ha, sier Vold.

Folkehelseinstituttet vurderer at dersom den nye varianten er vesentlig mer smittsom enn de variantene vi allerede har i Norge og den sprer seg også her, vil det kunne påvirke den norske epidemien.

Folkehelseinstituttet gjør nå følgende:

Følger situasjonen nøye sammen med nordiske og europeiske søsterinstitutter og vurderer risikoen for Norge.

Intensiverer overvåkingen av virusvarianter ved å informere de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene og samle inn relevante prøver fra dem.

Informerer kommunene om at de må være særlig oppmerksomme på smitte fra Storbritannia og noterer dette på prøver som sendes laboratoriene.

Orienterer oss om hva leverandørene av tester og vaksiner melder om denne varianten.

Folkehelseinstituttet har foreslått for Helse- og omsorgsdepartementet at man for å vinne tid til å skaffe mer kunnskap om denne varianten bør vurdere å gjøre følgende:

Styrke etterlevelse av karantenereglene og informasjon om dette til reisende fra Storbritannia (det vil si alle som har hatt opphold i Storbritannia siste 14 dager).

Gi råd om PCR-test av alle reisende fra Storbritannia (også norske borgere) innen et døgn etter ankomst i Norge (i tillegg til gjeldende krav om negativ test 72t før innreise til Norge).

Se nærmere på unntaksreglene for karantene for reisende fra Storbritannia og vurdere innstramming.

