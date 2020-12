annonse

I løpet av helgen er antallet leger som har sagt opp ved Asker og Bærum legevakt, økt til over 70, melder Budstikka.

Legene mener de får for dårlig betalt under koronapandemien og krever en bedre avtale, sa hovedtillitsvalgt for legene Germar Schneider før helgen til Aftenposten.

Han representerer Legeforeningen i de pågående forhandlingene med Bærum kommune og forhandler på vegne av drøyt 90 leger ved legevakten i Asker og Bærum.

– Vi har ikke kommet i mål med forhandlingene, da vårt krav ikke har blitt møtt av kommunen. Flere leger har derfor levert inn oppsigelse i kveld, sa han på fredag.

Da hadde tallet kommet opp i 50 oppsigelser. Nå er det altså oppe i 70. Det innebærer at bare 20 leger står ved sine stillinger. På grunn av oppsigelsestid er det ingen akutt fare for beredskapen over jul.

Legene ved legevakten har ikke streikerett. Derfor anser de oppsigelse som eneste virkemiddel etter at forhandlingene ble brutt, skriver Budstikka.

Legene krever en ny midlertidig lønnsavtale tilpasset risikoen under pandemien. De mener de ikke er godt nok sikret økonomisk ved eventuell smitte.

– Slik det er nå, får vi ikke lønn dersom vi blir syke. Avtalen som ble presentert oss, hadde ikke gitt god nok sikkerhet. Vi mener kravene vi har lagt inn, er rimelige, sa hovedtillitsvalgt for legene, Germar Schneider, fredag.

