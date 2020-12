annonse

– De nye rasekrigerne snur på den rasistiske pyramiden. Man skal be om unnskyldning for medfødte egenskaper: hvithet, vestlighet, mannlighet.

Norsk samfunsdebatt preges av personer, organisasjoner og miljøer som forsøker å skape et bilde av Norge, som et forferdelig land, med enorme mengder med rasisme. Beviset for dette er enkelthendelser der noen mener seg krenket av en kommentar eller handling, eller at man tillegger hele befolkningen holdninger de ikke innehar. De kaller dette strukturell rasisme.

Én som nå tar et oppgjør med denne tankegangen er sosiolog og førsteamanensius Pål Veiden ved OsloMet.

– «Rasist» er nå blitt et ordsom fritas for alvor, og blir synonymt med utvendige trekk ved mennesker: hvite, eldre, mannlige, vestlige, osv. Der ytre høyres rasisme er åpenbart tåpelig, fremstår ytre venstre med en slags «moderne» holdning. Men denne moderniteten er intet annet enn klassisk ren rasisme; der man lar det enkelte menneske forsvinne i en kollektiv kategori, skriver sosioloen i et innlegg hos NRK.

Han mener at for ytre venstre er rasiststempelet blitt like fullt av irrasjonalitet som nazistenes rop om «jøde» og anklager den «nye» venstresiden for å skru tiden tilbake ved å tillegge mennesker egenskaper, ikke ut fra hva de gjør, men hvem de er.

– I dag vil de venstreorienterte rasekrigerne skru tiden tilbake. En ting er at begrepet rase er spekulativt; å prate om rase har alltid handlet om gode og dårlige raser, klassifisert ofte med hvite på toppen av en «naturlig» pyramide. Slik er det heldigvis ytterst få som tror på.

– De nye rasekrigerne derimot, taler om «strukturell rasisme» og de snur på den rasistiske pyramiden. Man skal be om unnskyldning for medfødte egenskaper: hvithet, vestlighet, mannlighet.

