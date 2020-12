annonse

«Ble vanskelig å ljuge for kundene.»

– Kjemp for å få de produktene det annonseres for i tilbudsavisene. Dette er produkter med lav margin, og ofte går de med tap. Det er god butikk for en kunde som faktisk får produktet de annonserer for, men dårlig business for Power og Elkjøp, sier en tidligere Elkjøp-selger til Nettavisen.

I en omfattende gravereportasje avslører Nettavisen hvordan de to store elektronikk-kjedene Power og Elkjøp bevisst unngår prissammenlikninger ved å bestille varer med egne varenummer.

– Kjedene forteller produsentene at de trenger en egen modell, og får dem til å lage en egen produktlinje, for eksempel en vaskemaskin med med ulik rulleknapp i to modeller. Og så får produsenten vite at hvis de mister denne avtalen, mister de et helt år med salg av en kampanjemodell., sier en kilde i en av bedriftene.

Unngå

Samtidig gjør kjedene det de kan for å unngå å selge kampanjeprodukter og heller selge varer kjedene har større avanse på.

En av Nettavisens kilder som jobbet i Elkjøp for noen år tilbake forteller om klare instrukser for å unngå at kunden kjøper kampanjeprodukter:

– Vi fikk ukens kampanje hver mandag. Der kunne vi lese om at TV-en på førstesiden overhodet ikke må selges. «Si at den er utsolgt fra oss, utsolgt fra annonsør, ikke kommet etter avtale, at containeren med disse sitter fast på kaia i Nederland, at produktet er trukket fra markedet på grunn av brannfare og ulykker», sier en kilde som forteller at det etter hvert «ble vanskelig å ljuge for kundene».

Både Power og Elkjøp avviser bestemt at de bestiller om eksklusive produkter eller varenummer overfor avisen. Samtidig hevder de at det kun er et fåtall produkter med ulike varenummer.