annonse

annonse

Unntakstilstand – falske nyheter!



Ifølge New York Times skal USAs sittende president Donald Trump fredag ha luftet muligheten for å å erklære unntakstilstand i landet, for så å innføre et omvalg for å hindre at påtroppende president Joe Biden tar over landet.

Angivelig skulle han ha vurdert å sette inn militæret for å gjennomføre dette, i det som har blitt beskrevet som statskupp-liknende planer.

Dette avviser han nå som løgn.

annonse

Unntakstilstand – falske nyheter!, skriver Trump på Twitter og avviser nyheten som at det er «bevisst dårlig journalistikk».

VG er blant de norske mediene som har referert den angivelig falske nyheten.

Les også: Trump-tilhenger henrettet på åpen gate – norsk presse skriver ikke at drapsmann var «100 prosent ANTIFA»

Martial law = Fake News. Just more knowingly bad reporting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2020

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474