Tyskland stanser flytrafikken fra Storbritannia fra midnatt, opplyser en regjeringskilde i landet.

Tidligere opplyste kilder at det også vil bli innført restriksjoner for reisende fra Sør-Afrika etter at en ny variant av koronaviruset nå sprer seg, skriver NTB.

Andre EU-land, blant dem Italia, Belgia og Nederland, har allerede kunngjort at de vil stanse flyginger fra Storbritannia for å forhindre spredning av det nye koronaviruset.

EUs medlemsland hasteinnkalles til et videomøte søndag kveld om den nye varianten av koronaviruset som sprer seg raskt i Storbritannia. Det opplyser EU-president Charels Michels kontor.

Den nye varianten kan være opp til 70 prosent mer smittsom enn det vanlige koronaviruset. Storbritannia har derfor innført ekstra strenge restriksjoner i områdene der viruset er oppdaget, selv om viruset ikke ser ut til å gi mer alvorlig sykdom, skriver NTB.

Storbritannias helseminister Matt Hancock har opplyst at den nye virusvarianten har kommet ut av kontroll. Han ber alle som befinner seg i de rammede områdene, om å oppføre seg som om de har viruset.

Norge har foreløpig ikke stanset flytrafikken.

– Vi ber om at alle som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene, og de som nå ankommer Norge, tester seg for covid-19. Testene vil bli analysert hos Folkehelseinstituttet for å avdekke eventuelle nye virusmutasjoner, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet i en pressemelding søndag ettermiddag.

Alle innreisende fra Storbritannia må vise negativ test på covid-19 ved ankomst til Norge og må følge karantenereglene, skriver direktoratet.

– Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak, sier Høie.

SAS

Mens mange land stanser flyginger fra Storbritannia på grunn av en ny virusvariant, flyr SAS som normalt inntil videre.

Ruteplanen fram mot jul går som normalt, sier informasjonssjef John Eckhoff i SAS til Dagens Næringsliv.

– Gjennom hele pandemien har vi forholdt oss til ulike myndigheters stadig skiftende råd og restriksjoner. Det vil vi selvsagt også måtte gjøre dersom noen av de skandinaviske landene innfører reiserestriksjoner. Vi følger saken tett og gjør fortløpende vurderinger, sier Eckhoff.

Han sier det er de vanlige billettvilkårene som gjelder dersom reisende ikke ønsker å fly til eller fra Storbritannia med SAS nå.

