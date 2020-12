annonse

Krever prisreduksjon.

Columbia University er et av USAs aller fremste universiteter. Institusjonen har fostret 84 nobelprisvinnere, og kan skilte med flere amerikanske presidenter blant sine alumni.

Med prestisje hører det som regel også solide finanser. Columbia University har nemlig en pengebinge på over 20 milliarder dollar, i underkant av 170 milliarder kroner.

Nå står det bemidlede lærestedet midt i en interessekonflikt med sine ikke fullt så rike studenter, som forlanger skolepengekutt på grunn av COVID-19-pandemien.

En av studentene mener at Columbia University «som en vampyr suger hver bloddråpe» ut av studentenes «livløse kropper».

Sammen krever de at skolepengene for andresemesteret reduseres med ti prosent og at støtteordninger for studentene økes med ti prosent.

I dag punger en bachelorstudent ved Columbia University ut med nesten 60.000 dollar, snaut 500.000 kroner, i skolepenger hvert år, skriver Breitbart.

En talsmann for Columbia University avviser studentenes krav om å betale mindre. Samtidig har de lovet å fryse skolepengesatsene på dagens nivå.

– Gjennom dette vanskelige året har Columbia forblitt opptatt av å ivareta helse og sikkerhet ved lærestedet, oppfylle våre antirasistiske forpliktelser, gi studentene utdannelsen som de etterspør og fortsette vår vitenskapelige og øvrige forskning som samfunnet trenger for å overvinne sine alvorlige utfordringer, heter det i en uttalelse.

