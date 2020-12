annonse

På det aller verste lekker det hele ni av ti liter ut av røret. Landsgjennomsnittet er tre av ti liter.

Det kommer til å koste 390 milliarder kroner å utbedre, og med det tempoet vi har i dag vil det ta 150 år.

– Vi har et altfor høyt lekkasjetap. Vi har beregnet oss til en lekkasje på omtrent 50 prosent, sier leder for kommunalteknikk i Alta, Trond Einar Uglebakken til NRK.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i en rapport at omtrent 30 prosent av drikkevannet i Norge lekker ut. Tapet er rundt 210 millioner kubikkmeter med drikkevann. Marianne Steinberg i FHI sier at lekkasjer i rør øker faren for at smittestoffer kommer i drikkevannet

– Dette er utfordrende fordi det ikke finnes hygieniske barrierer som fjerner denne forurensningen før vannet brukes i husholdningene, sier hun.

Rådgivende Ingeniørs Forening (RIF) anslår en kostnad på 390 milliarder kroner for å reparere alle vannsystemene i Norge. Det konkluderer med at det vil ta 150 år før alt er utbedret, om man følger dagens tempo. I fjor ble kun 0,68 prosent av ledningsnettet reparert.

Regningen ender opp hos forbrukerne.

– Dette er jo noe abonnentene skal og må betale, fordi vi jobber innenfor et såkalt selvkostområde, sier Trond Einar Uglebakken.

