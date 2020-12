annonse

Vidar Kleppe kommer med en støtteerklæring til Resett og Helge Lurås.

Den siste tiden har nyhetsbildet utenriks vært preget av anklager om valgfusk, og påstander om at Demokratene i USA har «stjålet» valget fra president Donald Trump. Flere i Resetts redaksjon har ytret skepsis til deler av disse anklagene, deriblant redaktør Helge Lurås.

Dette har utløst en rekke anklager mot Resett, og påstander om at Resett er blitt for likt det en del kaller «MSM». Andre benytter imidlertid anledningen til å rose Resett. Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe hører med blant dem.

– Hetsen mot Resett og redaktør Helge Lurås må ta slutt, slår Kleppe fast i en uttalelse til Resett.

Demonisering

Han påpeker at det er krevende å stå opp for viktige prinsipper, som ytringsfriheten.

– Å være en klar stemme for norske verdier og ytringsfriheten koster. Det er ikke en enkel jobb – det krever faktisk stort mot, i et hvilket som helst politisk parti og ikke minst i den selvdiggende mediebransjen – som gjør alt de kan for å demonisere alle ansatte i Resett og deres dyktige redaktør, Helge Lurås. Resett forsvarer debatt i kommentarfeltene – samt viktige verdier, som det frie ord.

– Dette er noe som virkelig krever integritet, selvinnsikt, kompetanse, troverdighet, åpenhet og rettferdighetssans.

Kleppe understreker at han personlig ikke kjenner Helge Lurås.

– Etter min klare mening fortjener Helge Lurås stor heder og ros for sitt virke som redaktør i Resett. At flertallet redaktørforeningen i Norge ikke vil slippe Lurås inn som medlem, viser at denne redaktøren ikke er til salgs for 30 sølvpenger, slik flere og flere journalister og medier er.

– Godt jobbet

Den erfarne politikeren peker på det som er oppnådd i Resett, uten noen form for offentlig støtte.

– Jeg er derfor ganske sikker på at styret i Resett, samt de mange hardtarbeidende og gode medarbeidere i Resett, også i fremtiden vil og skal ha en klar og tydelig stemme for et tryggere og bedre Norge. Og dette har dere alle klart helt uten pressestøtte, sammen med god støtte og hjelp fra det norske folk. Godt jobbet sier jeg.

Avslutningsvis har Kleppe en oppfordring til publikum:

– Husk at det ofte går en nemesis gjennom livet.

