Britene frykter matvaremangel i jula og regjeringen er innkalt til krisemøte. Lista over land som innfører innreisenekt for britiske fly, blir stadig lengre.

Natt til mandag har blant andre Canada, Danmark og Argentina fulgt etter flere EU-land, blant dem Frankrike og Tyskland, som har innført flyforbud og restriksjoner for reisende fra Storbritannia.

EU-ambassadørene er innkalt til et møte om saken mandag formiddag, og en tysk regjeringskilde sier til nyhetsbyrået AFP at restriksjonene kan komme til å gjelde i samtlige EU-land, som også nå skal diskutere en felles strategi for reiser fra Storbritannia med både fly, ferjer og tog.

Årsaken er spredning av en ny mutasjon av koronaviruset, som kan spre seg 70 prosent hyppigere enn den vanlige.

Møter mandag

Også Johnson-regjeringens krisekomité møtes mandag.

Den største frykten er ifølge Sky News at matleveranser og kanskje til og med vaksineleveranser kan gå i vasken fordi franske leverandører kanskje ikke får returnere til Frankrike, som har innført en to dagers lang innreisenekt fra Storbritannia.

Den viktige ferjeterminalen Dover er «stengt for all trafikk fra Storbritannia inntil videre på grunn av grenserestriksjoner i Frankrike», het det i en uttalelse fra havnen søndag.

Ifølge Sky har regjeringen begynt å overvåke hvor mange dager med mat som er igjen på hyllene i landets dagligvarebutikker, i frykt for at noen lagre kan gå tomme om importpunktene i landet blir stengt i mer enn to dager.

Kan bli langvarig?

Regjeringen prøver også å unngå mer opphopning av kø langs veiene til havnebyen Kent, der trafikken allerede har stått i stampe på grunn av forsinkelser som følge av pandemien og usikkerhet rundt den videre brexit-prosessen.

En tjenesteperson fra den britiske foreningen for godstransport opplyser til Sky at 10.000 lastebiler hver dag kjører mellom Dover i England og Calais i Frankrike. Flere britiske folkevalgte frykter at innreisenekten kan vare like lenge som nedstengningen landet nå er inne i.

Helseminister Matt Hancock sa lørdag at den kan vare i flere måneder. Da innførte britiske myndigheter et nytt og strengere tiltaksnivå, nivå 4, i London og regionen Sørøst-England. Nivået betyr i praksis nærmest full nedstengning og trådte i kraft søndag.

