Leder av Islam Net, Fahad Qureshi skrev et innlegg i Aftenposten der han påsto at karikaturer er islamofobi og at de krenket alle muslimers menneskeverd.

Dette begrunnet han med at man går fra islamkritikk til islamofobi når en stigmatiserer muslimer som en gruppe ved å tillegge dem noe negativt. Han mener videre at karikatur av profeten vil være islamofobisk fordi profeten representerer alle muslimer. Han hevder også at islamofobi er en forgreining av rasisme og at karikaturer er et eksempel på det.

Jon Helgheim svarer og sier blant annet at dette beviser nok en gang at Islam Net har en manglende forståelse for det samfunnet de lever i, og de forsøker å dra islam i Norge i en mer radikal retning. Innlegget røper at vi har mislykkes med å skape forståelse i enkelte miljøer for hva ytringsfrihet er.

– Det har vært mange svar i kjølvannet av kronikken min, blant annet fra Jon Helgheim og Frank Rossavik. Likhetstrekket mellom svarene jeg har lest, er at ingen av dem faktisk adresserer mine fire argumenter, skriver Fahad Qureshi i Aftenposten.

Qureshi fikk også svar fra debattant Mohamed Abdi, han fikk høre at kritikken var personangrep.

Denne gangen hevder også lederen av Islam Net at han har blitt utsatt for personangrep, og beskyldninger for å ha onde hensikter.

– Nylig la jeg i Aftenposten frem fire konkrete argumenter for at Kurt Westergaards famøse Muhammed-karikatur er islamofobisk. Jeg skrev at alle karikaturer som presenterer profeten Muhammed med islamofobiske stereotypier, er nettopp det – islamofobi, skriver leder av Islam Net, og sier at han ønsker debatten velkommen:

– Jeg er glad for å ha brakt karikaturdebatten i en ny retning hvor vi kan se på det islamofobiske elementet ved disse karikaturene.

Men han mener at ingen har svart på hans argumenter om at Westgaards muhammed-karikatur er islamofobisk. Men de andre har bemerket at Qureshi ikke kan snakke på vegne av alle muslimer.

– Jeg hevder ikke å tale på vegne av alle muslimer. Men svært mange muslimer opplever islamofobiske karikaturer av profeten Muhammed som krenkende.

Qureshi skriver videre at å bli utsatt for rasisme er en krenkelse av ens menneskeverd. Han sier også at islamofobi er rasisme. Og at han har argumentert saklig for hvorfor karikaturene av muslimenes profet er islamofobiske.

– Det er synd at ingen av svarene på innlegget mitt har adressert islamofobien i karikaturene. Det viser at samfunnsdebatten ikke tar muslimhat seriøst nok, sier han, og ytrer et ønske:

– Å unnskylde islamofobi er ikke et forsvar for ytringsfrihet. Fremover håper jeg å se flere viktige stemmer fordømme islamofobiske Muhammed-karikaturer.

