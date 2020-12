annonse

Magnhild Søtblomst er ledende ekspert i postkolonialisme og kritiske hvithetsstudier. Hun mener at kortspillet Svarteper er skadelig for barn.

Hennes forskning viser at barn i tidlig alder kan utvikle en hvit overlegenhetideologi hvis de blir utsatt for følelsen om av at hvithet er normen i vårt samfunn. Hun uttaler også at mange voksne lar seg forlede av at Svarteper bare er et uskyldig spill.

Hun sier at poenget ikke er om man anser seg som en rasist eller ei, vi er det selv om vi ikke vil være det eller vet om det selv. Derfor må vi bekjempe den ubevisste rasismen. Det er ting som en som er hvit gjør i sin hverdag, ting som hvite oppfatter som vanlig, slik som humor eller bruk av uheldige ord. Det bidrar med å opprettholde et system som til syvende og sist favoriserer hvite.

Søtblomst vokste opp på et lite tettsted på Sørvestlandet, mannfolkene der jobbet i Nordsjøen og kvinnene i kommunen. Samholdet var sterkt og alle møtte opp i bedehuset. Men en dag kom det en fremmedkar til stedet, han satt der på bryggen og leste en avis. Så forsvant han, og ingen visste hvem han var. Men avisen lå igjen, den het Dagbladet. Magnhild stakk den innenfor jakken og leste den i skjul. Det var da hun først ble gjort oppmerksom på at rasisme var et stort problem. Men så ble hun avslørt, far grep Dagbladet med hvite knoker og rev avisen i filler. Sånt søppel skulle han ikke ha i sitt hus. Men hun ville vite mer og leste Dagbladet i skjul.

Søtblomst forteller at rasisme er en ideologi om hvit overlegenhet som er satt i system, et der alle hvite både befinner seg i. Hun sier videre at denne hvitheten gjennomsyrer samfunnet og blinder oss. Hvithet er en skjult form for hverdagsrasisme, mener hun.

– Rasisme handler ikke bare om eksplisitte hathandlinger. Rasisme handler også om en hvit overlegenhetsideologi – en hvit form for skjult hverdagsrasisme som er såpass internalisert i våre hoder at den kommer til uttrykk i praksiser vi hvite oppfatter som normale og hverdagslige, sier en engasjert Magnhild Søtblomst til Resett.

