Mens de nasjonale retningslinjene tillater at man kan ha inntil ti gjester på besøk to ganger i jula, er det i hyttekommunen Hol bare lov med maksimum fem.

De siste dagene har ni personer påvist koronasmitte i kommunen der skidestinasjonen Geilo ligger, ifølge Hallingdølen.

– I Hol kommune er det nå kun lov til å ha fem gjester. Jeg håper at folk skjønner at det er en spesiell situasjon nasjonalt og at man i utgangspunktet ikke har planlagt en altfor stor sammenkomst uansett, sier beredskapsrådgiver i Hol og Ål, Espen Bille-Larsen, til NRK.

Det ble også innført tiltak som kan påvirke julegjester på hotellene, som stengte spa-avdelinger og treningssentre.

Han forteller at folk nå må endre planene for julefeiringen hvis de har invitert flere enn ti personer på hytta eller hjemme.

– Jeg håper ikke det blir mange reaksjoner på dette. Jeg håper hyttefolket forstår at vi gjør dette for å begrense risikoen for smitte i Hol kommune, forklarer Bille-Larsen.

