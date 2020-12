annonse

Kongressen er omsider blitt enig om en ny støttepakke til den amerikanske økonomien, ifølge republikanernes flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell.

McConnell skriver på Twitter at amerikanerne nå ikke lenger må kjempe mot coronaviruset alene.

– Kongressen har nettopp kommet til enighet. Vi kommer til å vedta en ny krisepakke så fort som mulig. Mer hjelp er på vei, heter det videre.

BREAKING: As the American people continue battling the coronavirus this holiday season, they will not be on their own.

Congress has just reached an agreement. We will pass another rescue package ASAP. More help is on the way.

— Leader McConnell (@senatemajldr) December 20, 2020