En tysk mann er dømt til livstid i fengsel etter et angrep mot en synagoge i den tyske byen Halle i fjor. To personer ble skutt og drept nær synagogen.

Det høyreekstremistiske angrepet 9. oktober 2019 kunne blitt landets verste antisemittiske massedrap siden andre verdenskrig. En låst dør hindret den tungt bevæpnede gjerningsmannen i å komme seg inn i synagogen, der 52 troende markerte jom kippur, den helligste dagen i den jødiske kalenderen.

I stedet skjøt og drept han en tilfeldig forbipasserende kvinne og en mann på et kebabsted i nærheten.

– Avskyelig

– Angrepet var en av de mest avskyelige antisemittiske handlinger siden andre verdenskrig, sa aktor Kai Lohse i sin prosedyre. Dommen er i tråd med Lohses påstand.

Mannen handlet ut fra en «rasistisk, fremmedfiendtlig og antisemittisk ideologi», sier Lohse. Han sier det ikke bare var et angrep på dem som ble drept men «på jødisk liv i Tyskland i sin helhet».

– På slutten av dette marerittet, drepte han to personer og såret og traumatiserte en rekke andre.

Video og manifest

Rettssaken mot 28-åringen har vart i fem måneder. I retten har den høyreekstreme mannen benektet at holocaust – folkemordet på europeiske jøder under 2. verdenskrig – fant sted. Han har ikke uttrykt anger overfor dem som var målet for angrepet. I stedet har han understreket at «det var ikke en feil å angripe synagogen, de er mine fiender».

28-åringen hadde militær bekledning og filmet angrepet mens han kringkastet det på nettet. Han la også fram et manifest der han fremmet sin kvinnediskriminerende neofascistiske ideologi. Angrepet hadde flere likhetstrekket med moskéangrepene på New Zealand, og 28-åringen sier gjerningsmannen i Christchurch har vørt en inspirasjon.

En psykiater sier i sin evaluering at mannen virket skuffet over at han ikke kom seg inn i synagogen. Ifølge psykiateren har 28-åringen symptomer på schizofreni, paranoia og autisme, som gjør at han ikke er i stand til å føle «empati med andre», men at han føler seg overlegen andre mennesker.

