Byråkratene i Brønnøysund frykter at noen kan bli krenket av «Fette Reint AS» og at firmanavnet er «egnet til å vekke forargelse».

Etter han ble permittert fra reisebyråjobben sin mars, ville Andre Eriksen (36) starte for seg selv i rengjøringsbransjen. Han ønsket å kalle firmaet Fette Reint AS, men det gikk ikke Brønnøysundregistrene med på, ifølge Nord 24, som først omtalte saken.

– Vi kan ikke utelukke at noen kan bli krenket, forklarte Brønnøysundregistrene i sitt avslag til Andreas, som selv omtaler firmaet som følger:

«Fette Reint er et vassekte nordnorsk selskap. Vår kjernevirksomhet er leveranse av høykvalitetsprodukter innen rengjøring, hygiene, desinfisering, beskyttelse, reparasjon og vedlikehold»

– Flisespikkeri

– Snakk om flisespikkeri. Firmanavnet har ingenting med kvinnelige anatomi å gjøre. Det er mange sør for Trondheim som tror at «fette» er det samme som et visst annet støtende F-ord, men det stemmer ikke. De to ordene er ikke beslektet engang!, sier Senja-mannen til TV 2.

Eriksen forklarer at han og ei venninne som jobber i reklamebransjen fant på firmanavnet under en «kreativ prosess over en kaffekopp».

– Vi ønsket å spille på det typiske nordnorske, med humor og åpenhet. Da tenkte vi at «Fette Reint» kunne klinge bra og feste seg hos folk, sier han.

På spørsmål fra TV 2 om han og reklamebransje-venninnen bevisst valgte navnet for å få oppmerksomhet rundt ordet «fette», svarer Eriksen dette:

– Jeg trodde at navnet skulle få litt oppmerksomhet, ja, men ikke at det skulle gå såpass langt. Vi skal jo hovedsaklig selge vaskeprodukter til nordlendinger som vet godt hva «fette» betyr.