Coronavaksine fra flere produsenter rulles nå ut. de første har fått vaksinene både i USA og så smått i Norge. Men mange er bekymret, også legepersonell.

I en mye lest sak fra forrige uke kunne Resett rapportere om den norske legen Nils Fosse som advarer folk å ta vaksinen i ett av innslagene i en video som sirkulerer fra leger og eksperter fra hele verden.

– Mitt navn er Nils Fosse og jeg er medisinsk lege i Bergen, Norge. Covid 19-vaksinen har ikke bevist at den er trygg og effektiv. De har brukt en ny teknologi og den er blitt testet på noen få tusen personer de siste månedene, sa han i videoen.

Nå har også en lege i Sør-Fron gått ut på Facebook og advart mot vaksinen. Anja Zanjani, som jobber som lege ved Sør-Fron legesenter, er også intervjuet av lokalavisa GD.

På Facebook 10 desember skrev hun at hun som lege er forpliktet til å sette seg inn i de medisinene de skal gi til sine pasienter.

– Vi fastleger har en plikt, for meg en etisk plikt til å sette oss grundig inn i saken, i studier, resultater og fakta, sier hun.

Hun mener både virkningsgraden og eventuelle bivirkninger er for dårlig dokumentert fra produsenter som AstraZeneca og BioNTech/Pfizer. Det er et langt innlegg og mye er faglig vanskelig for ikke-medisinsk personell. Men Zanjani konkluderer slik:

– Jeg sier ikke at vaksinen er dårlig. Men vi vet for lite om mulige helsefarer. Jeg oppfordrer alle å informere seg omfattende. Tenk kritisk og selvstendig, ikke stol blindt på andres informasjon, ikke på min heller. Sjekk hvilke kilder informasjonen kommer fra. Er det noen som har faglig kompetanse? Tør å stå imot når du ser at noe er galt! De som følger blindt regjeringens anvisninger som en flokk skremte sauer er med på å opprettholde panikken. Det er vår plikt å ta ansvar. Etter min vurdering er en vaksinasjon mot Covid-19 på nåværende tidspunkt og med det datagrunnlaget som finnes både farlig og helt uforsvarlig.

Til lokalavisa Gudbrandsdølen Dagningen (GD) (bak betalingsmur) sier Zanjani at det er hennes eget synspunkt som kommer frem, men hun savner diskusjon i Norge og mener det er en faktisk debatt i andre land.

– Du mener at man vet for lite om mulige helsefarer ved vaksinene. Hvis legen vet for lite, hvordan skal vi selv kunne ta en trygg vurdering av om vi skal ta vaksinen? spør GD.

– Det er veldig vanskelig, spesielt i norske medier har jeg ikke funnet noe særlig som drar fram kontroversiell informasjon. Jeg synes man kan kritisere mainstream media på det. Jeg har orientert meg mye på tyske og amerikanske sider, jeg savner diskusjonen i Norge, sier Zanjani.

Hun mener det er for få i Norge som tør å stå opp og kreve mer informasjon. Som hun skrev på Facebook følger de fleste «blindt regjeringens anvisninger som en flokk skremte sauer.»

Zanjani sier at hun er forbauset over at FHI, Legemiddelverket og Helsedirektoratet er så positive. GD skriver videre at hun er «kritisk til at man godkjenner en vaksine som man normalt ville testet på i flere år.»

Myndighetenes respons

Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, er uenig i kritikken etter å ha lest Zanjanis Facebook-innlegg. Uten å utdype eller begrunne det sier han at «Mye er direkte galt i teksten hennes. Generelt så oppfordrer jeg leger til å være forsiktige med uttalelser i mediene når det gjelder vaksiner. Vår oppgave er å gi nøktern informasjon til pasienter,» sier Madsen til GD.

Zanjani opplyser imidlertid at hun ikke er prinsipiell vaksinemotstander, men at det er hastegodkjenningen av corona-vaksinene som er bakgrunn for hennes tvil og skepsis.

Og myndighetene innrømmer at bivirkninger kan dukke opp på senere tidspunkt:

En vaksine som er brukt i så kort tid, kan ha noen «ukjente, sjeldne bivirkninger som først dukker opp på et senere tidspunkt,» ifølge helseminister Bent Høie.

– Det er alltid risiko ved medisiner. Medisiner som har virkning, har ofte også en bivirkning. Det som er viktig, er at bivirkningene ikke er alvorlige, og at de står i forhold til fordelene ved vaksinen og sykdommen som man kan få hvis man ikke tar vaksinen, utdyper han men er klar på en ting:

– Jeg vil ta vaksinen. Det kan jeg være helt tydelig på, har Bent Høie (H) uttalt til NTB.

Ifølge Opinons måling for desember sa en av åtte nordmenn nei til å ta vaksine når den kommer (12 %). 62 prosent sier ja, mens hver fjerde nordmann svarer vet ikke.

