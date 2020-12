annonse

Hege Storhaug misliker at to norsk-pakistanske søstre har brukt hijab i «Familiekokkene» på NRK. En gråtkvalt Amy Mir sier hetsen i kommentarfeltet går hardt inn på henne.

Ifølge NRK, «tok kommentarfeltet fyr» hos Hege Storhaug, aktivist i Human Rights Service, etter at hun for noen uker siden skrev en artikkel om familien Mir fra Rogaland som deltok i matlagingskonkurransen Familiekokkene som NRK har sendt i høst.

«Hvorfor velger de å bo her? Evig gratis penger over disk fra NAV til evig tid», skriver én i kommentarfeltet på HRS.

«Døtrene må ikke friste menn seksuelt ved å vise håret, men gamlemor kan sikkert få vise hår både her og der», kommenterer en annen.

– Påfallende

Hege Storhaug mener at det er påfallende at søstrene Amy og Shanze stiller med hijab på TV, mens moren deres, Fouzia, er uten det religiøse hodeplagg.

«For meg forteller dette at døtrene ikke har klart å tilegne seg en trygg nasjonal identitet her. Mens moren antakelig har en trygg pakistansk-kulturell identitet. Døtrene kjenner seg antakelig verken hjemme i Pakistan eller Norge», skriver Storhaug i artikkelen «NRK fortsetter islamiseringen av Norge».

– Jobbet hardt for å bli norsk

Amy Mir kommer med følgende tilsvar til Storhaug.

– Hege Storhaug tror at hun kan dømme oss på grunnlag av noe vi har på oss. Hun påstår at jeg ikke er integrert i Norge, og det slår meg skikkelig hardt. Hun har jo aldri snakket med meg. Storhaug aner ikke hvor mange utfordringer jeg har hatt i livet for å klare å bli norsk, slik jeg ønsker, sier hun.

– Jeg hadde aldri tatt med moren min og søsteren min på TV hvis jeg hadde visst hva vi skulle bli utsatt for, sier Mir, legger hun til.

Gråter

NRK skriver videre at Mir anslår at hun har brukt 17-18 timer på å gå gjennom all hetsen mot seg selv og familien i diverse kommentarfelt på Facebook, og på hjemmesiden til Human Right Service.

Mir bryter deretter sammen i gråt under intervjuet, ifølge rikskringkasteren.

– Da har jeg ikke kommet gjennom halvparten en gang, sukker hun.

Storhaug: – Fordummende

Hege Storhaug avviser derimot overfor NRK at hun har ytret seg hatefullt overfor Amy og familien hennes:

– Det er forstemmende å se at NRK fremmer islamiseringen av Norge ved å eksponere personer som bruker hijab, inkludert programledere, sier hun.

Hun minner om at Frankrike har forbudt hodeplagget i skolene sine.

– Dette har de gjort fordi hijab er et politisk plagg som skaper gnisninger i samfunnet. Jeg har bodd to år i Pakistan, og aldri møtt en eneste feminist eller menneskerettighetsaktivist i hijab, sier Storhaug.

