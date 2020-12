annonse

Tilståelsessaken mot Petter Northug er i gang i Oslo tingrett.

Northug er siktet for fire fartsovertredelser i løpet av tre dager. I tillegg er han siktet for oppbevaring av litt over seks gram kokain og 0,65 gram MDMA i sitt hjem.

Tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg begynte med å gå gjennom punktene i siktelsen sammen med Northug. Den første for kjøring i 203 kilometer i timen i 110-sonen, skriver NTB.

– Jeg hadde en arm på rattet og filmet med andre armen. Filmet med høyre hånd. Det er uaktsomt, og det skal ikke skje i trafikken, sa Northug, som var til stede i sal 250 via videolink.

Han skal ha brukt mobilen og var flere ganger i motsatt kjørefelt mens han filmet og kommenterte egen kjøring. Ved tre tilfeller var han oppe i en fart på over 200 kilometer i timen, ifølge siktelsen.

Northug har erkjent alle punktene i siktelsen, og derfor går saken som en tilståelsessak.

Påtalemyndigheten ber om at skistjernen Petter Northug fengsles i åtte måneder og mister førerkortet på livstid.

Northugs forsvarer Halvard Helle startet sin prosedyre med utgangspunkt i at åtte måneders fengsel er for strengt.

– Påtalemyndighetens straffeforslag er flere måneder for høyt. To-tre måneder for høyt i utgangspunktet. Hvis man i tillegg da gir en tilståelsesrabatt på 15 prosent, er man kanskje nede på en straff mellom 120 dager og fem måneders fengsel. Ikke åtte, slik påtalemyndigheten har argumentert for, sa Helle.

